Super-afacere imobiliară! Un nou cartier de vile, la Constanţa

Super-afacere imobiliară! Un nou cartier de vile, la Constanța

Inițial, Comisia de Urbanism i-a respins cererea, însă constănțeanul, pe numele său Cristian Mircea Tudoran, nu se lasă păgubaș și acum cere emiterea Avizului de inițiere - elaborare PUZ introducere în intravilan și lotizare locuințe individuale. De altfel, pe 31 martie 2017, a și obținut un Certificat de Urbanism (CU) pentru demararea realizării planului urbanistic zonal.În prima adresă de refuz, Comisia de Urbanism a precizat că în zonă nu se poate construi și că se așteaptă actualizarea Planului Urbanistic General.„Zonele situate în intravilanul munici-piului Constanța nu au făcut obiectul PUGMC. Ele reprezintă un important potențial de dezvoltare urbanistică a orașului și trebuie gestionate cu prudență, în vederea conservării coridoarelor de transport a zonelor de dezvoltare urbană, a celor de amenajări peisagere și de protecție. În cadrul PUGMC, sunt indicate posibile extinderi ale limitelor intravilanului actual, precum și limitarea expansiunii acestuia prin instituirea Centurii Verzi de protecție a orașului”, se arată în rezoluția semnată de arhitectul șef al municipiului, urb. Mihai Radu Vânturache.În CU eliberat în martie, „destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului este de zone rezervate pentru dezvoltarea de locuințe, echipamente publice, activități de producție, cercetare”. Cu toate acestea, deocamdată, există interdicții temporare de construcții definitive.Mai mult decât atât, terenul se află în zona prin care va trece traseul viitoarelor artere - autostradă și ocolitoare ale municipiului și care urmează să fie stabilit prin studii de specialitate.„Această zonă este formată din două fâșii de teren de 100 de metri lățime, situată la vest de localitate. Pentru asigurarea unei dezvoltări coerente a rețelei rutiere a municipiului și a relațiilor teritoriale sunt indicate și alte trasee, sub forma unor fâșii de 50 de metri lățime care continuă elemente ale tramei majore propuse prin PUGMC. La limita de vest a localității este indicat un traseu nou ocolitor pentru linia CF care face legătura cu Năvodari la nord, respectiv Mangalia la sud”, se precizează în CU.Practic, conform CU, PUZ-ul va reglementa, deocamdată, doar procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, caracteristicile parcelelor, accesele din trama stradală, aliniamentul față de străzile adiacente, alinierea construcțiilor, distanțele construcțiilor față de proprietățile vecine, înălțimea construcțiilor și caracteristicile volumetrice ale acestora, sistemul constructiv și principalele materiale de construcție permise.În solicitarea sa, proprietarul susține că obiectul PUZ-ului este valorificarea terenului respectiv, prin introducerea în intravilan și lotizarea în vederea construirii de locuințe individuale cu un regim de înălțime P+2E, crearea unor căi de acces și stabilirea amplasării noilor construcții față de aliniament.„Scopul elaborării documentației este stabilirea condițiilor de construire pe zona respectivă, în acord cu tendințele de dezvoltare urbanistică și economică a municipiului. În prezent, terenul este extravilan arabil. Acesta se află într-o zonă ocupată majoritar cu terenuri agricole și odată cu extinderea intravilanului municipiului Constanța, multe dintre aceste terenuri au fost asimilate în intravilan, făcând studiul altor proiecte de parcelare, pentru a fi ocupate cu diverse funcțiuni. PUZ propune valorificarea potențialului natural prin amenajarea cu plantații a spațiilor libere. De asemenea, studiul de față are în vedere organizarea armonioasă a zonelor funcționale în teritoriul studiat, cât și asigurarea compatibilității acestora cu zonele funcționale din vecinătăți”, precizează proprietarul.Conform solicitării sale, investitorul se angajează să suporte costurile de realizare a rețelelor de canalizare și alimentare cu apă, rețea alimentare electricitate, rețea gaze naturale și rețea rutieră. Astfel, autoritatea publică locală nu va fi pusă la cheltuieli cu utilitățile.