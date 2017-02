"Suntem în secolul XXI, doar n-o să ne luăm căruţe!"

GPS, camere de luat vederi și aer condiționat în noile autobuze RATC

"Suntem în secolul XXI, doar n-o să ne luăm căruțe!"

Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) are, la acest moment, în trafic, 140 de mașini. Per total, însă, aici există 184 de autobuze, dar s-a considerat că este suficient să se funcționeze cu maxim 140 pe zi. Desigur, din cele 184, șase sunt stricate și se află în reparații acum, dar acest lucru nu afectează activitatea regiei.Potrivit directorului instituției, Ovidiu Tănase, din totalul autobuzelor exis-tente, 104 sunt construite prin anii 2001-2002, iar din această cauză, necesită piese de schimb, pentru că se defectează periodic. Aceste lucruri generează costuri.Pentru a veni în sprijinul călătorilor, dar mai ales pentru a le asigura un grad de confort cât mai ridicat, RATC inten-ționează să cumpere, anul acesta, mai multe autobuze de ultimă generație.„Suntem în secolul XXI, doar n-o să ne luăm căruțe, trebuie să le asigurăm oamenilor condiții. Noile autobuze pe care vrem să le achiziționăm vor avea, în primul rând, stații GPS. Deocamdată, am comunicat Primăriei Constanța necesarul și ce dotări să aibă aceste autobuze. Suma disponibilă este în valoare de 100 milioane de lei, iar un autobuz pe piață costă, la ora actuală, între 80.000 și 130.000 de euro, în funcție de dotări”, a declarat directorul RATC.Ovidiu Tănase a mai spus că vrea să le asigure constănțenilor cele mai bune condiții, așa că mașinile vor fi dotate cu aer condiționat, opțiune inexistentă în parcul actual.„În plus, ne dorim ca noile autobuze să aibă sisteme de monitorizare prin GPS, camere de luat vederi pentru siguranța cetățenilor, televizor și instalație audio prin care șoferul să anunțe stația următoare. Persoanele cu dizabilități vor fi favorizate: acestea vor avea un buton pe care scrie STOP, pentru a anunța conducătorul auto că vor să coboare la următoare stație și acesta să știe că trebuie să aștepte până când se vor putea da jos”, a explicat Tănase.Directorul RATC și-ar mai dori benzi separate pentru transportul public, dar fără a-i afecta pe ceilalți participanți la trafic, exact ca în țările civilizate.Până atunci, însă, procedura de achiziționare a acestor noi autobuze se va face în colaborare cu BERD, urmând ca Primăria Constanța să lanseze, în perioada imediat următoare, licitația, care durează și ea destul de mult, apoi urmează faza de evaluare a ofertelor și posibilele contestații. Abia după aceea vor putea fi configurate mașinile exact așa cum își doresc cei de la RATC.„Spre exemplu, dacă vrem, pro-ducătorii ni le vor vopsi pe toate în albastru sau altă culoare, iar toate acestea durează. În cel mai bun caz, vom putea pune în funcțiune aceste noi autobuze abia la sfârșitul anului în curs”, a mai spus el.Trebuie precizat că un autobuz are ca termen de viață doar 12 ani.