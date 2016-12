„Suntem cei mai batjocoriţi medici!”

„Suntem cei mai batjocoriți medici!”

Medicii de familie din județul Constanța sunt supărați și se tem că vor ajunge să pună lacătul pe ușile cabinetelor. An de an, spun ei, medicina primară a fost subfinanțată, dar modificările anunțate pentru 2011 sunt „o batjocură”. Guvernul a aprobat, în ultimele zile ale lui 2010, Contractul-cadru în baza căruia cadrele medicale și farmaciștii vor acorda asistență medicală în 2011 - acest document cuprinde criteriile pe care trebuie să le îndeplinească medicii, unitățile sanitare etc, dar și sistemul de calcul în baza căruia vor fi plătiți cei care furnizează servicii medicale. Mai puțini bani Cea mai notabilă modificare introdusă este valabilitatea acestui document: Contractul-cadru în discuție va reglementa condițiile acordării asistenței medicale pentru următorii doi ani (inclusiv 2012). Sunt prevăzute modificări și în ceea ce privește modalitatea de decontare a serviciilor acordate de medicii de familie. Astfel, fondul aferent asistenței medicale primare se va împărți în jumătate, urmând ca 50% să fie pentru plata „per capita” (per pacient înscris pe lista medicului) și 50% pentru serviciul medical realizat. Altfel spus, medicii de familie nu vor mai fi plătiți preponderent pentru numărul pacienților înscriși pe liste, ci pentru numărul de consultații și de rețete pe care le dau. Ambele modificări îi nemulțumesc pe medici, care atrag atenția că în acest mod le vor scădea considerabil veniturile și există riscul ca multe cabinete să fie închise. „Discuțiile dintre minister și reprezentanții medicilor de familie au fost pentru 70% la plata per capita și 30% la plata per servicii. Contractul-cadru prevede cu totul altceva. În plus, la articolul 141 este o desconsiderare față de medici. Se stipulează că dacă medicii nu vor să semneze, serviciile vor fi asigurate de medicii de alte specializări. Nu îi văd pe medicii cardiologi să meargă la țară pentru a da consultații! Este o desconsiderare totală! Am înțeles că nu sunt bani, dar este din ce în ce mai rău!”, ne-a declarat dr. Mircea Silion, reprezentantul Patronatului Medicilor de Familie Constanța. Fără vizite la domiciliu după ora 20,00 Nici prin actualul Contract-cadru încheiat cu statul, nici prin cel ce a fost redactat pentru anul 2011, medicii de familie nu sunt încurajați să-și viziteze pacienții la domiciliu. Ba din contră, susțin doctorii. Mai mult, sunt numeroase serviciile medicale pentru care nu sunt plătiți. „Este o bătaie de joc! Anul trecut ne-au 30% din plata per capita, anul acesta alte 20%. Iar la servicii medicale nu suntem plătiți. Nu este plătită nici urmărirea sugarului, pe care trebuie să-l vezi de cum iese din spital, apoi din lună în lună. La fel, nu sunt plătite nici vaccinările copiilor, iar vizitele la domiciliu sunt limitate la una pe zi, dar numai până în ora 20,00”, a afirmat pentru „Cuget Liber” medicul de familie Gherghina Rizea. De suferit vor avea și pacienții. „De exemplu, un copil nu are voie să se îmbolnăvească decât de cinci ori pe an, iar un adult, dacă este bolnav cronic, trebuie să ia rețetă o dată la trei luni. Dar oamenii nu-și permit să-și cumpere medicamentele pentru trei luni!”, a adăugat doctorița. În aceste condiții, medicii de familie se gândesc din ce în ce mai serios să plece peste hotare. „Eu mai am puțin până la pensie, dar am doi doctori care vor să plece. Își bat joc de noi și este explicabil de ce tot mai mulți se gândesc la plecare, mai ales că și certificatele de conformitate (n.r. necesare pentru desfășurarea activității în străinătate) se pot obține de la Colegiul Medicilor local, nu de la minister, cum era înainte”, a mai spus dr. Rizea. Medicii de la țară - fără sporuri Situația va fi și mai dificilă pentru doctorii care au cabinete în mediul rural. Dr. Camelia Cadariu este unul dintre cei doi medici de familie din Rasova. Are în jur de 1.600 de pacienți înscriși, dar puțini sunt cei care vin la consultații. „Va fi rău, dacă vom fi plătiți în funcție de servicii, căci pacienții nu vin, nu sunt consecvenți în urmarea tratamentelor”, ne-a spus medicul. În plus, ar trebui să primească și spor de rural, așa cum prevede legea, dar nu crede că va primi vreodată. „Nu avem sporuri, deși se îndeplinesc condițiile. Accesul este dificil, condițiile în care ne desfășurăm activitatea sunt grele. De exemplu, astăzi (n.r. marți, 4 ianuarie) nu am putut să ajung la cabinet, pentru că sunt drumurile blocate. Deja toți medicii se orientează să plece în străinătate”, a completat dr. Cadariu. Controversatul Contract-cadru urmează să intre în vigoare în luna aprilie, medicii fiind plătiți deocamdată în baza contractului încheiat anul trecut. La jumătatea lunii ianuarie, doctorii din Constanța se vor întâlni pentru a discuta pe marginea lui și a stabili cum vor reacționa. Coplata - un alt mod de a alunga bolnavii Și introducerea coplății, de la jumătatea anului, va constitui o problemă, este de părere dr. Felicia Ionela Mocanu, medic de familie în Castelu. „Am două cabinete, unul în Constanța și celălalt în Castelu, pentru a-mi întregi lista de pacienți. În Constanța abia am un pacient pe lună, la Castelu sunt în jur de zece. Pacienții in, pentru că le este greu să ajungă în oraș, la spital. Sunt pacienți care au ajutoare sociale și nu-și permit să plătească drumul până în oraș, de multe ori le aduc eu actele la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Condițiile în care muncim sunt foarte grele. Ieri (n.r. luni, 3 ianuarie), am consultat copii la 5 grade Celsius în cabinet, pentru că a fost curentul întrerupt și nu am putut să încălzim. Dacă se va introduce sistemul de coplată, nici acești pacienți nu vor mai veni la consultații, pentru că nu vor avea din ce să plătească. De altfel, nici nu le voi cere bani pe consultații, trebuie să fim oameni!”, ne-a spus dr. Mocanu.