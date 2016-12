"Sunt magazine cu multe produse alimentare poloneze şi aproape nimic din România"

"Sunt magazine cu multe produse alimentare poloneze și aproape nimic din România"

Duminică, 16 Octombrie 2016.

"Legislația europeană prevede foarte clar definiția și condițiile pentru un produs proaspăt. Statul membru poate să aibă o abordare care să nu difere foarte mult de definiția europeană și există posibilități de adaptare la nivel intern. Pentru România este extrem de important să nu punem într-o poziție incomodă nici producătorul și nici consumatorul. Spun că este foarte important pentru că după o interpretare exhaustivă, produsul proaspăt trebuia să fie și Coca-Cola. Este o glumă, pentru că este un produs care se conservă mult timp. În acest sens, noi intenționăm să discutăm cu producătorii și să stabilim foarte clar care sunt condițiile pentru produsele proaspete. Acestea vor fi incluse în Hotărârea de Guvern pe care trebuie să o adoptăm în șase luni de la aprobarea legii care modifică Legea 321/2009 și care prevede două lucruri importante: partea și condițiile ca 51% din produsele expuse la raft în supermarketuri să fie românești", a explicat ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, potrivit Agerpres.Acesta a precizat că încă mai sunt magazine care au o prezență foarte slabă a produselor românești, în schimb predomină cele poloneze sau din alte țări."Întâmplător am ajuns într-un magazin și am constatat cu suprindere că sunt foarte multe produse poloneze și din alte țări, dar aproape nimic din România ceea ce nu este normal. Îmi propun să discutăm cu rețeaua respectivă. Eu pot să înțeleg că vin anumite produse mai ieftin de alte state, dar știu că sunt și rețele care își propun cu prioritate să folosească produsele din țara unde câștigă multe milioane din comerț și ar fi normal să se îndrepte către acestea. Pe de altă parte, sunt rețele care s-au îndreptat, chiar înainte de adoptarea legii respective, pentru că au înțeles că românii preferă produse românești și atunci este important și pentru producătorii noștri să înțeleagă că trebuie să ofere produse de calitate și la prețuri competitive. Să nu uităm că o mare parte din consumatorii români au o putere redusă de cumpărare. Piața românească este una atipică pentru că nu mulți consumatori își permit să plătească sume mari pe alimente și, totuși, România are produse de calitate. Consider că trebuie să existe această balanță între preț, calitatea produsului și puterea de cumpărare a consumatorului", a adăugat ministrul Agriculturii.