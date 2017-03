"SUNT CEA MAI REA MAMĂ DIN LUME!" / Postarea pentru care a fost criticată mama a trei copii

Ştire online publicată Joi, 02 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jaime Primak Sullivan, scriitoare și mamă a trei copii, a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare cu o postare în care mărturisește că este o mamă rea.Jaime le-a dat o lecție copiilor ei, în încercarea de a-i educa să-i respecte pe cei din jurul lor, indiferent cine sunt aceștia, scrie baby.unica.roEa a povestit un episod dintr-una din zilele în care copiii ei sunt atât de neatenți încât nici măcar un mulțumesc nu spun celor cărora li s-ar cuveni mulțumirea.”Mi-am scos copiii în oraș, la masă. După ce au mâncat, și-au comandat desertul pe care fiecare l-a vrut și am așteptat aproximativ 5 minute la coadă. Tânăra care ne-a servit, și care avea probabil în jur de 27 ani, i-a înmânat fiecăruia câte o înghețată. Niciunul dintre ei nu s-a uitat în ochii ei. Niciunul nu a zis măcar un ”mulțumesc”. Nici tinerei care le dăduse înghețata, nici mie că le-o comandasem și le-o plăteam… Așa că am așteptat. Am numărat până la 10 în sinea mea, pentru a mă stăpâni, până au apucat și ei să guste din înghețată apoi când am ieșit afară, m-am aplecat, le-am luat înghețatele și le-am aruncat la gunoi…Bineînțeles că au devenit isterici și au început să țipe la mine, dar văzând că eu stau calmă și mă uit la ei fără ză zic nimic, s-au oprit conștienți că am ceva important de zis. Apoi le-am explicat că, într-o zi, dacă vor fi norocoși, vor avea și ei un loc de muncă ca acea tânără care i-a servit. Și atunci când vor ajunge așa, sper ca oamenii să-i vadă, să se uite la ei, și să le acorde minimul de respect, să le zică un mulțumesc în timp ce îi privesc în ochi. Copiii noștri sunt prea mari la vârstele de 8,7, 5 ani pentru a da dovada că nu sunt bine crescuți și că nu sunt atenți și respectuoși cu cei din jurul lor. Așa că astăzi sunt cea mai rea mamă din lume.” – a încheiat Jaime povestea ei și a copiilor ei, poveste care a stârnit numeroase reacții.Au fost foarte multe persoane care i-au dat dreptate, considerând că, din când în când, copiii au nevoie și de astfel de lecții pentru a fi respectuoși. Au fost însă și reacții negative de la cei care au considerat că acel comportament al ei a fost prea dur și ar fi putut să le explice frumos copiilor, mai ales că sunt destul de mari și ar fi înțeles.SURSA: www.baby.unica.ro