Străinii îşi fac lifting în România

Străinii își fac lifting în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mulți străini vin în România pentru tratamente, mai ales stomatologice, care îi costă de până la patru-cinci ori mai puțin decât acasă! De asemenea, mulți dintre românii care lucrează în străinătate preferă să vină acasă pentru a-și rezolva problemele dentare. Prețuri bune avem și la serviciile de chirurgie plastică. Nu numai prețul, ci și timpul scurt de realizare a lucrării îi determină pe străini și pe românii care lucrează în afara țării să vină să-și rezolve problemele dentare în România. Așa se face că vara este un sezon plin pentru medicii care și-au format deja o astfel de clientelă. Chirurgia estetică românească este și ea apreciată în afara țării. Străinii vin des la clinicile particulare din România pentru lifting facial, remodelarea nasului sau mărirea sânilor. Prețul este o treime din cel de acolo. Spre exemplu, o pastilă nazală dincolo costă 6000 - 8000 de euro, la noi se operează cu 600 - 1000 de euro! Numărul pacienților care vin din străinătate în țara noastră pentru diverse tratamente medicale crește de la an la an, spun medicii. Astfel, putem vorbi despre un turism medical în România. Majoritatea pacienților vin din Italia, Spania, Germania, Israel, Canada și Statele Unite ale Americii.