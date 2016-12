Străinii caută muncitori români. Salariile sunt însă foarte mici

Companiile din străinătate au înțeles destul de repede că românii sunt harnici și muncesc pe bani puțini. Profitând de dorința românilor de a-și face un rost peste hotare, cu gândul că acolo salariile sunt decente, din ce în ce mai multe firme caută forță de muncă în țara noastră. Din păcate, în multe cazuri, salariile oferite românilor sunt comparabil mai mici cu cele pentru angajații din țara respectivă. 10 țări din Europa propun, în această perioadă, locuri de muncă pentru români. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, prin portalul Eures, are disponibile 288 de joburi în străinătate. Este vorba despre ingineri, șoferi, lucrători în alimentația publică, dar și muncitori necalificați. Cele mai multe posturi sunt oferite în Germania. Se caută specialiști în IT, operatori mașini mase plastice, bucătari, ospătari, barmani, personal de serviciu și manager restaurant. Salariile pentru meseriile de inginere și operator mașini mase plastice nu sunt specificate, dar un bucătar sau ospătar poate câștiga între 1.500 și 2.100 de euro brut pe lună, în funcție de calificare și experiență profesională. În Austria, compania Men for Tress GmbH angajează zece muncitori calificați sau necalificați în domeniul forestier, cu un salariu de 1.300 de euro net pe lună. În Belgia nu sunt disponibile decât două locuri de muncă, pentru un manager de proiect și pentru un analist programator. Salariile și pachetele de beneficii sunt în concordanță cu profilul.100 de euro pe săptămână, în ItaliaÎn Italia, o familie italiană dorește să angajeze o persoană pentru îngrijire copil pentru un salariu de 100 de euro pe săptămână. Oferta Eures mai include 10 posturi de muncitor la manipularea mărfurilor cu ajutorul stivui-torului, în Republica Cehă, cu un salariu cuprins între 600 și 950 de euro, la care se adaugă bonusuri de pro-ductivitate, șase posturi de lucrător de mașini de cusut în Slovacia, cu un salariu de 337,70 de euro pe lună, un post de tehnician în industria laptelui, în Suedia, pentru care nu se specifică salariul, și 75 de posturi de șofer de camion internațional în Ungaria, cu un salariu de 98.000 de forinți pe lună, la care se adaugă și alte beneficii, astfel încât se poate ajunge la un total net de 350.000 – 395.000 de forinți pe lună.Persoanele care sunt intere-sate de oferta Eures pot afla informații suplimentare la adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană, din cadrul A.J.O.F.M. Constanța, tel. 0241/481.553.