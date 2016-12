Strada unde este cutremur în fiecare zi

Există o stradă în Constanța unde este cutremur în fiecare zi și la fiecare ceas. Nu se află într-o zonă seismică, ci în cartierul Viile Noi. Locuitorii s-au obișnuit cu zgomotul și cu trepidațiile. Aproape că nu le mai bagă în seamă. Și poate că nu i-ar mai deranja deloc dacă nu ar vedea cum la fiecare zgâlțâitură li se crapă casele.Strada Democrației, căci despre ea este vorba, se află la marginea de sud a Constanței. Este la periferie, dar pe ea locuiesc cel puțin 150 de familii. Cu toții își plătesc taxele și impozitele la zi și spun că stau în unul dintre cele mai mari orașe ale țării, dar, de fapt, se simt marginalizați și ignorați.Zilele trecute le-am făcut o vizită. I-am găsit pe la porți, comentând și hulind tiriștii care treceau în viteză cu camioanele prin fața lor. Fiecare mașină de mare tonaj ce trece face ca pământul și strada să trepideze ca la cutremur. Nici nu am coborât bine din autoturismul nostru și am și simțit că ne fuge pământul de sub picioare. Tocmai trecea un tir cu remorcă.„Nu mai rezistăm. Ni se crapă casele. Sunt vechi și au apărut crăpături peste tot. Trec și mașini de 18 tone, încărcate. Se simte ca la cutremur. Și geamurile termopan au început să se disloce din tocuri, becurile se leagănă”, ne spune extrem de supărat unul dintre vecini.„Am strâns semnături, am făcut o sesizare la Primărie și am primit răspuns că în 2012 sau 2013 se va reabilita strada. Nu au venit nici măcar să vadă despre ce este vorba. Dar noi ce să facem până atunci?”, se întreabă indignată Victorița Cazacu.Nici măcar o trecere de pietoniÎn timp ce stăm de vorbă alți vecini se adună. Fiecare își spune of-ul și ne invită în casele lor să vedem efectele trepidațiilor. Oamenii spun că mașinile trec și cu viteză foarte mare, în ciuda limitării de viteză la 40 de km pe oră și nici nu au pe unde să traverseze. Singurele treceri de pietoni sunt în capetele străzilor, nici măcar în dreptul stațiilor de auto-buz, și, pentru ca să poată traversa regulamentar și cât de cât în siguranță, locatarii trebuie să parcurgă câteva sute bune de metri. Unii riscă și traversează în fugă, atunci când nu trec mașini. Dar este periculos și în zonă se întâmplă deseori accidente cu pietoni.„La intrarea pe stradă este semn de interdicție pentru mașinile de mare tonaj, dar nu se ține cont de el. Dacă mergi prea aproape de stra-dă te zboară de pe trotuar suflul de la viteza cu care merg, mai ales noaptea”, mai spune Victorița Cazacu.„Se mișcă patul cu noi noaptea“„Pe străduța aceasta de numai șase metri sunt patru conducte subterane: apă, canalizare, apă pentru litoral, gaze pentru Cumpăna. Din cauza aceasta trepidează atât de tare. Este un dezastru. În primul rând trebuie să se ia măsuri să nu mai treacă mașinile astea mari. Când trece un tir zici că vine cutremurul cel mare”, ne-a spus Ștefan Dicu.Majoritatea caselor sunt din chirpici și cine și-a permis să mai facă reparații, să mai înlocuiască câte ceva a făcut, cine nu, nu. Oamenilor li se rupe sufletul când văd munca lor cum se distruge cu fiecare zi care trece, cu fiecare tir care intră ilegal pe strada lor. Nu-și doresc să le fie transformată micuța stradă în bulevard, dar măcar să poată dormi liniștiți noaptea.„Nu știi când e cutremur sau când trece mașina. Toată casa zici că e pe arcuri sau pe apă. Se zdruncină cănile pe etajeră, ne cad sticlele de pe masă de trepidații. Iar noaptea este dezastru. Se mișcă patul cu noi”, ne-a zis și Maria Pândaru.„Și noi plătim același impozit ca și vecinii de pe străzile din spate, dar la ei nu se simte chiar așa. Acolo casele nu se crapă văzând cu ochii”, ni s-a plâns o altă vecină.Vor să blocheze strada!Sunt disperați și dacă autoritățile îi vor mai ignora și nu vor lua măsuri vor să protesteze în mijlocul străzii. „Măcar să pună poliție și să nu le mai dea voie să intre tiriștilor”, vine cu o soluție o altă femeie, Mădălina. „Ultima soluție este să blocăm strada. Vom ieși cu toții și ne vom pune pe mijlocul străzii. Nu vom mai lăsa nicio mașină să treacă. Poate atunci ne va băga cineva în seamă”, mai spun oamenii.