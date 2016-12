Strada Traian, uitată de autorităţi

4

Nu conteaza,Jean danseaza

Pentru cine nu stie,masina de spalat bani de pe strada Traian,THE NEW CITY CENTER are in proiect: 1)-un hotel de 4 stele cu 200 de camere si cu vederea in cheresteaua portului,2)-un shopping mall cu o suprafata de 3,6 hectare,3)-birouri cu o suprafata totala 1,4 hectare,4)-o zona de divertisment de 0,25 hectare,5)-o parcare subterana cu 1500 de locuri si un spatiu pentru un institut de arta contemporana(aici m-a dat gata).Toata investitia asta este facuta intr-un oras cu o populatie de aprox.300 de mii de locuitori(daca nu gresesc).In raport cu populatia si importanta adevaratelor centre industriale si economice din lume,Constanta este la nivelul unui biet catun.Cum au calculat investitorii rentabilitatea acestei cladiri,ramane un mister.Un lucru este clar,in situatia crizei economice mondiale,acest City Center nu-l vad gata mai devreme de 20-30 de ani.Despre investitii in productie si noi locuri de munca nu este cazul sa mai vorbim,avem THE NEW CITY CENTER.Aici este inflatia noastra si rata dumneavoastra la banca.Sa platiti bine !