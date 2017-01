STOP transformării staţiunii Mamaia în cartier de blocuri

Patronatele din turism iau atitudine:

STOP transformării stațiunii Mamaia în cartier de blocuri

Cu un nou ministru al Turismului, cu un buget de promovare dublu față de cel de anul trecut și cu o serie de măsuri legislative menite să ajute operatorii din industrie, anul 2017 se prefigurează unul bun pentru litoralul românesc și pentru turismul intern.Reprezentanții patronatelor și ai operatorilor din turism s-au întâlnit, zilele trecute, cu proaspătul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, și au avut primele discuții despre ce e de făcut în țara noastră în acest domeniu.„A fost o întâlnire de prezentare a echipei ministeriale. Ministrul Dobre ne-a arătat că este la curent cu toate problemele din turism, de altfel a mai avut colaborări cu reprezentanți din industrie și înainte de a prelua conducerea ministerului și cunoaște bine fenomenul. Am avut însă bucuria să constat că este pentru prima dată când s-a înțeles faptul că fără o colaborare constantă, atât cu operatorii, cât și cu patronatele, nu se poate face mare lucru”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dragoș Răducan, președintele Federației Patro-natelor din Turismul Românesc.Proiecte vechi și proiecte noiAcesta se arată mulțumit de primele discuții, însă este de părere că mai sunt multe de făcut. Primul pas ar fi ca ministerul să-și facă o echipă puternică și bine pregătită. „Din păcate, lucrurile nu o meargă ca pe roate chiar de la început pentru că este greu să faci treabă bună fără oameni buni. Practic, nu avem oameni cu care să lucrăm. Chiar și ministerul, de exemplu, trebuie să-și compună echipe de juriști, de finanțiști bine pregătiți, fără de care altfel nu va putea face provocărilor pe care le are un astfel de minister”, a mai spus reprezentantul patronatelor.Chiar dacă ministerul nu a făcut încă publică o strategie și un calendar de acțiuni, se pare că acestea au fost stabilite împreună cu asociațiile patronale și că se continuă inclusiv proiectele începute de Anca Pavel Nedea la Agenția Națională de Turism. Iar vestea cea mai bună este că, în sfârșit, după ani de zile în care fondurile pentru promovare au fost aproape nesemnificative, acum bugetul este unul consistent - cinci milioane de euro.Destinații românești, pentru româniConform spuselor vicepreședintelui FPTR, 2017 va fi anul turismului intern deoarece se dorește în primul rând atragerea a cât mai mulți turiști români. Practic, se va încerca promovarea cu precădere a destinațiilor românești, astfel încât românii să nu mai fie tentați să plece în vacanțe în străinătate, ci să rămână în țară. Asta înseamnă însă servicii de calitate și prețuri competitive.„Agențiile de turism au solicitat, în primul rând, promovare externă, în timp ce patronatele doresc mai ales promovare internă. Reprezentanții ministerului au înțeles că anul acesta este mai important să ne concentrăm mai ales pe turismul intern și apoi pe incoming de turiști străini. Iar anul următor, după ce vor fideliza turiștii români, vor schimba strategia și se vor axa mai mult pe promovarea externă, pentru atragerea de străini”, a explicat Dragoș Răducanu.Acesta atrage însă atenția că existența unui buget mare pentru promovare nu asigură și succesul acesteia. „Semne bune anul are. Avem strategie, avem proiecte începute și proiecte viitoare și un buget dublu față de anul trecut, însă important este cum va fi cheltuit acesta. Marți, pe 31 ianuarie, comisiile de promovare și marketing se vor reuni pentru a discuta concret. Vor prelua ceea ce s-a început anul trecut și se va dezvolta pe baza bugetului avut la dispoziție. Însă este foarte important cum vor fi împărțiți banii respectivi”, a mai spus vicepreședintele FPTR.Mamaia, un cartier de blocuri și nu o stațiuneÎn ceea ce privește litoralul românesc, FPTR cere definirea corectă a ceea ce înseamnă stațiune turistică de interes național, astfel încât acestea să nu mai fie lăsate să se transforme în cartiere de blocuri. Potrivit patronatelor, din toate punctele de vedere, urbanistic și administrativ, stațiunile ar trebui să aibă o linie pe care să o urmeze. Deși nu se dă niciun exemplu, este evidentă referirea la stațiunea Mamaia, mai ales în partea de nord, acolo unde diferiți investitori au construit blocuri cu apartamente care se închiriază pe timpul verii, în timp ce hotelurile din centrul stațiunii stau goale.