Stingeţi ţigările! Unde se mai poate fuma după aplicarea Legii Antifumat

Legi tembele

Am inteles,nefumatorii au dreptul firesc sa fie protejati de fumul celor care fumeaza in cluburi. OK ! Se pot face cluburi in care fumatul este strict interzis,doar pentru nefumatori. La fel,locuri in care se fumeaza pot fi evitate de nefumatori,doar nu sunt cretini sa nu vada ca acolo e altceva decat vor ei si niste politicieni tembeli cu capetele in punga ! Pai e ca atunci cand intra musulmanu' in restaurant si se caca pe el si face reclamartii ca acolo se mananca ceafa de porc,nu-i asa? Eu vreau sa mananc sa fumez,si apropos,daca le e asa drag de sanatatea poporului,de ce se fac reclame la margarine,sticksuri,,de ce se importa alimente care de fapt sunt combinatii chimice si le consuma copii si adulti care nu au de unde sa cunoasca chimia alimentara,ca uite asa,nu le-a placut chimia asta sau nu au facut in scoala ?! Niste cretini fac legi abrupte.populimea rabda,asadar se mai pot adauga si alte legi si mai abrupte,in alte domenii,inclusiv cat sa faci sex cu nevasta,nu e de ras....