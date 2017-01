Stau cu ferestrele închise din cauza gropii de gunoi din Vila Elena

A venit vara, iar disperarea constănțenilor care locuiesc în blocurile de pe Bulevardul Ferdinand, din apropierea Vilei Elena, crește. Nici până la ora actuală nimeni nu s-a preocupat să strângă tonele de gunoi aruncate în interiorul imobilului ce stă să se prăbușească. Oamenii spun că în ultimele zile, în ciuda temperaturilor caniculare, abia au îndrăznit să deschidă ferestrele, din cauza mirosului puturos. „Cred că se așteaptă să treacă vara pentru a se strânge gunoiul!”, ne-a spus, indignat, Paul Voicu, unul dintre vecini. Proprietarul imobilului, notarul brașovean Ion Marin, ne-a declarat că în prezent face demersurile pentru obținerea autorizației pentru demolarea vilei. „În urmă cu două săptămâni am primit de la Primăria Constanța procesul verbal prin care am fost pus în posesia clădirii, iar pentru a obține autorizația de demolare trebuie urmate procedurile legale. Am împuternicit o persoană din Constanța pentru a achita amenzile pe care le-am primit din cauza gunoiului, imobilul trebuie apoi trecut în cartea funciară și apoi pot solicita autorizația de demolare”, a afirmat proprietarul. Între timp însă, până vor fi urmați pașii birocratici, vecinii sunt cei care au de suferit, din cauza „parfumului” și șobolanilor.