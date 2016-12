Statul vrea să ştie cine-i şef la tine-acasă şi unde-ţi faci nevoile

1

Recensamant fiscal

Hai sa fim seriosi ! Unde este confidentialitatea? Vecinii pot sa-ti fac rau si de ce sunt intrebati?Daca nu e nevoie de nume atunci de ce trebuie sa ne dam codul numeric personal?ESTE RECENSAMANT FISCAL SA AVEM IMPOZITE MAI MARI ! Daca eu muncesc sa am un confort ,nu trebuie sa intereseze pe nimeni ce fac sau ce am in locuinta mea.Cred ca se intra prea mult in intimitatea noastra !