Statul nu alocă niciun leu pentru protecţia şi salvarea delfinilor din Marea Neagră

Statul nu alocă niciun leu pentru protecția și salvarea delfinilor din Marea Neagră

Anual, sute de delfini mor pe plajele litoralului românesc. Sfârșesc înecate în plasele pescarilor, iar valurile le aduc la mal leșurile. Alții ajung vii, dar își pierd viața ulterior, din cauza epuizării. Din păcate, nicio instituție de stat nu se ocupă, în prezent, de soarta delfinilor din Marea Neagră. Singurii care au încercat, de-a lungul anilor, să salveze delfini eșuați vii și au studiat cauzele deceselor sunt reprezentanții Societății de Explorări Oceanografice și Protecția Mediului Marin „Oceanic Club”. Societatea se susține din fonduri proprii ori sponsorizări. De la stat nu au primit nici măcar un leu pentru salvarea cetaceelor.Ieri, coordonatorul echipei, biologul Răzvan Popescu Mirceni, a anunțat că societatea își suspendă activitatea de preluare a leșurilor de pe plaje și de autopsiere a delfinilor morți. Motivul acestei decizii este lipsa banilor.„Din anul 2007, echipa S.E.O.P.M.M. «Oceanic Club» a preluat, în fiecare an, aproape în totalitate cazurile de cetacee eșuate moarte pe plajele litoralului românesc, pentru un program complex de cercetare, monitorizare și evaluare. Echipa noastră a fost disponibilă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Au rezultat din acest demers: o lucrare de doctorat, o statistică fidelă realității privind cauzele morții a peste 350 de cetacee eșuate moarte în intervalul mai 2007 - iunie 2012, o hartă cu zonele de concentrare a cazurilor pe un interval de cinci ani, precum și date noi privind acumularea de poluanți remanenți în țesuturile acestora”, explică Răzvan Popescu Mirceni.20.000 de lei, pe an, din banii voluntarilorPotrivit acestuia, în anul 2012, „Oceanic Club” a ridicat și investigat, până în prezent, 83 de cazuri. Costurile pentru preluare și transport a delfinilor eșuați, care se ridică la o medie anuală de peste 20.000 de lei, au fost integral suportate din resursele proprii ale organizației, adică din contribuția financiară și logistică privată a membrilor „Oceanic Club”.„Din cauza acestor costuri legate de combustibili și materiale de unică folosință, pe care nu le mai putem suporta din surse proprii, suntem nevoiți să sistăm pe termen nedefinit preluarea cadavrelor de delfini eșuate pe plaje. În condițiile în care se vor identifica resursele financiare pentru acoperirea costurilor, echipa S.E.O.P.M.M. «Oceanic Club» își manifestă disponibilitatea reluării acestui segment al programului nostru destinat cercetării și protecției cetaceelor din Marea Neagră. Vom aloca în continuare resurse pentru cazurile de delfini eșuați vii care necesită intervenție pentru salvare. De asemenea, ne menținem disponibilitatea pentru investigarea prin sondaj a unui procent de 10% din cazurile de cetacee eșuate moarte, fără însă a ne mai asuma obligația preluării, transportului și incinerării acestora”, mai spune reprezentantul S.E.O.P.M.M.ABADL va prelua cadavrelePractic, obligația preluării leșurilor este a Administrației Bazinale de Apă „Dobrogea Litoral”, care se ocupă de igienizarea plajelor. Dispeceratul ABADL, la numărul de telefon 0241/55.20.80, funcționează non stop, astfel încât orice persoană poate semnala apariția de delfini pe plajă.După sistarea activității Echipajului de Intervenție și Salvare a Animalelor Sălbatice aflate în Dificultate, anul trecut, în data de 2 septembrie, aceasta este al doilea segment de acțiune de intervenție pe care „Oceanic Club” este nevoită să îl întrerupă din rațiuni financiare.