Statul ne plăteşte să facem copii

Statul ne plătește să facem copii

Greu să mai faci copii în ziua de azi! Așa își spun mulți tineri și se gândesc de două ori atunci când le vine cheful de întemeiat o familie. O arată de altfel și statisticile, numărul nașterilor fiind mult mai mic decât în anii trecuți. Iar dacă, totuși, se hotărăsc, rămân la un singur copil. Deși, din cauza crizei financiare, statul s-a văzut nevoit să reducă valoarea indemnizației pentru creșterea copilului, acum acordă un stimulent pentru cel de-al doilea copil, dacă se naște la mai puțin de doi ani după primul. Guvernul a aprobat normele de aplicare a noii ordonanțe privind acordarea indemnizației mater-nale astfel încât mamele care beneficiază de concediul maternal de doi ani, pe baza vechii ordonanțe, și nasc al doilea copil în această perioadă, să primească un stimulent de 600 de lei lunar. Stimulent nou, marca Botiș Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 148, care a fost înlocuită la sfârșitul anului trecut cu OUG nr. 111, nașterea celui de-al doilea copil la mai puțin de doi ani de primul nu determina nicio plată suplimentară pentru respectiva mamă, în afară de indemnizația pentru primul copil. Indemnizația pentru al doilea copil intra în plată doar după expirarea primului concediu maternal pentru perioada rămasă până la expirarea celui de-al doilea concediu maternal. „Deși pe legea veche nu s-a acordat până acum acel stimulent de 600 de lei pentru al doilea copil, noi am spus că, din 1 ianuarie 2011, al doilea copil născut după această dată are acest stimulent de 600 de lei până când intră în plată indemnizația pentru al doilea copil. Nu am luat absolut nimic, am venit cu ceva în plus acestei legi. Am oferit ceva în plus și am căutat o garanție ca să stimulăm acele persoane care doresc să se întoarcă la locul de muncă și a fost definiția pe care eu am pus-o în practică din prima zi a mandatului meu: orice metodă de stimulare privind întoarcerea la locul de muncă va fi susținută de către ministrul Muncii”, a declarat Ioan Botiș, ministrul Muncii. Loc de muncă garantat încă șase luni De asemenea, normele de aplicare a OUG nr. 111 vizează garantarea pentru încă șase luni a locului de muncă al femeii care tocmai s-a întors din concediul maternal. „Dacă până astăzi, pe OUG nr. 148, nu au fost acordate unele garanții privind locul de muncă, noua lege face acest lucru. Garantăm, ca o situație de excep-ție, încă șase luni, cel puțin, locul de muncă în sensul că nu este obligatoriu ca după doi ani mama să fie concediată, dar nimeni nu a sesizat că OUG nr. 148 nu oferea această garanție. Noi am venit și am oferit această garanție prin lege. În plus, pentru mămicile copiilor cu handicap, care rămân acasă trei ani, există această prevedere”, a adăugat Botiș.