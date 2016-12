Start la înscrieri pentru Ziua de Curăţenie Naţională de pe 28 septembrie

Start la înscrieri pentru Ziua de Curățenie Națională de pe 28 septembrie

Echipa Let’s do it, Romania! a dat startul înscrierilor pentru Marea Curățenie de pe 28 septembrie. Pentru cel de-al patrulea an consecutiv, românii se vor uni din nou pentru o cauză comună: curățarea României de deșeuri.Dacă vreți să participați la cel mai mare proiect de voluntariat din România și să fiți parte din schimbare, înscrieți-vă pe site-ul proiectului, www.letsdoitromania.ro, la secțiunea „Înscrie-te la curățenie”. În cazul în care v-ați înscris deja anul trecut, nu trebuie decât să vă logați și să bifați „Curățenie 2013” și gata, sunteți confirmați pentru Ziua de curățenie națională.Dacă aveți întrebări despre proiect, puteți suna la call-center-ul „Let's do it, Romania!”, disponibil la numărul de telefon 0318/21.21.21. În perioada 21 - 28 septembrie, voluntarii „Let's do it, Romania!” vor răspunde tuturor întrebărilor despre curățenia națională.Nu uitați nici de cartare! Folosind aplicația de mobil TrashOut, disponibilă pentru iPhone și Android, puteți încărca în orice moment pe harta deșeurilor un morman descoperit în natură.