Standarde de cost privind copiii aflaţi în grija asistenţilor maternali

Standarde de cost privind copiii aflați în grija asistenților maternali

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Statul român alocă, în acest an, între 11.000 și 20.000 de lei în beneficiul unui copil plasat la un asistent maternal, iar pentru o persoană vârstnică internată într-un cămin, aproape 17.000 de lei pe an - se arată în Hotărârea de Guvern pentru aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, din 6 ianuarie, publicată ieri în Monitorul Oficial. Suma alocată pentru un copil diferă în funcție de numărul de minori aflați în grija asistentului maternal la care se află în plasament. Astfel, statul alocă în beneficiul unui copil aflat la un asistent maternal cu un singur copil în grijă suma de 20.896 lei pe an, pentru unul aflat în grija unui asistent maternal cu doi copii - 13.931 de lei, iar pentru un copil aflat la un asistent cu trei copii în plasament - 11.014 de lei. Potrivit articolului 7 al HG, consiliile județene sau cele locale sunt cele care răspund de repartizarea sumelor și de aprobarea bugetelor serviciilor sociale cu sau fără personalitate juridică pe care le au în administrare. Potrivit hotărârii, în cazul în care, din cauza nevoilor speciale ale beneficiarilor, costurile necesare furnizării unui anumit serviciu social depășesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile județene sau cele locale, în calitate de furnizori ale serviciilor sociale, alocă sumele necesare în plus.