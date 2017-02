Spitalul Judeţean, "sufocat" de pacienţi. Când se va construi Spitalul Regional

Spitalul Județean, "sufocat" de pacienți. Când se va construi Spitalul Regional

Șeful Direcției de Sănătate Publică (DSP), Constantin Dina, susține că va face tot posibilul ca, anul acesta, județul Constanța să se afle pe lista celor opt spitale regionale pe care Ministerul Sănătății intenționează a le construi în perioada următoare.„Spitalul Regional este un deziderat mai vechi de-al nostru. Inițial, când s-a luat decizia construirii acestuia, s-au făcut niște documentații, dar, ulterior, totul a fost abandonat din cauza lipsei fondurilor. Anul acesta, vor fi prinse în planul ministerului sumele necesare pentru începerea construcției a opt spitale regionale și trebuie să ne regăsim pe această listă, mai ales că terenul îl avem deja, plus un heliport, deci avem deja niște facilități în zonă”, a precizat directorul DSP Constanța, Constantin Dina.Reamintim că demersurile pentru construirea unui spital regional la Constanța au început în urmă cu câțiva ani, autoritățile identificând la acel moment terenul în cartierul Viile Noi, în zona serelor. Potrivit celor declarate de șeful DSP, investiția despre care se vorbea în anii 2010-2011 ajungea la suma de 200 milioane de euro.O activitate complexăEste nevoie de o altă unitate sanitară la Constanța? Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Cătălin Grasa, este de părere că da, iar înființarea unui spital regional ar fi un lucru extraordinar, mai ales că acesta ar avea o activitate complexă și i-ar ajuta foarte mult.„Chiar dacă noi am depus mari eforturi aici pentru a renova spitalul, a construi un spital nou este, clar, cea mai bună variantă. Desigur, ne-ar mai trebui și un spital materno-infantil, un spital de oncologie... Oricum, ca să ajungem din urmă capitale de județ, ar trebui să mai apară în județul Constanța cel puțin o unitate sanitară care să dubleze numărul de locuri pe care îl avem noi la acest moment și abia atunci putem discuta de o normalitate și ce-am mai vrea să facem în plus”, a explicat dr. Grasa.Șeful secției ORL, dr. Dănuț Dincă, este de părere că înființarea unui spital regional este absolut necesară, pentru că, în acest fel, se degrevează de sarcini SCJU, iar adresabilitatea populației spre ei se mai diluează, aici prezentându-se bolnavi din toate județele limitrofe.„Să sperăm, însă, că ideea se va concretiza, pentru că s-a mai vorbit despre acest lucru și nu s-a demarat nimic”, a spus dr. Dincă.„Să nu avem discuția aceasta și peste zece ani”De aceeași părere este și dr. Marta Budu, aceasta considerând că în județul Constanța este necesară nu numai înființarea unui spital regional, cât mai ales al unuia de pediatrie, pentru că Spitalul Județean nu mai poate face față fluxului de pacienți.„Pacienții stau la coadă să se interneze la noi. Avem mereu liste de așteptare. Apoi, s-ar impune construirea unui spital pentru copii, întrucât patologia copilului este diferită față de cea a adultului”, a subliniat specialistul.„Măsura este necesară pentru județul Constanța, dar, din păcate, cred că și peste zece ani o să avem discuția aceasta”, a precizat, la rândul său, dr. Silviu Cortan, medic Chirurgie Plastică și Arși.Pentru șeful secției Neurochirurgie, dr. Bogdan Davidescu, ideea construirii unui spital regional este una excepțională, pentru care trebuie militat.„Constanța chiar are nevoie de așa ceva. La noi vine toată lumea, iar vara, îndeosebi, avem mereu probleme cu locurile, care sunt insuficiente, deci înființarea unei alte unități sanitare ar fi de bun augur”, și-a exprimat medicul punctul de vedere.Și pentru dr. Ion Iliescu, medic neurolog, este nevoie de acest spital, doar că unitatea sanitară ar trebui să fie dotată cu aparatură și cadre medicale pe toate specialitățile și să răspundă cu promptitudine solicitărilor.„Da, este nevoie de un astfel de spital în Constanța. Desigur, la noi ar continua să fie tratați bolnavii care se încadrează în categoria urgențe medicale, iar la regional ar putea fi duși bolnavii cu probleme cronice. În primul rând, această unitate sanitară ar trebui să aibă toate specialitățile. Oricum, aceasta ar fi, în mod evident, un câștig nu numai pentru județ, cât și pentru județele limitrofe. Totuși, orice spital nou înseamnă încadrare de medici, asistente, deci forța de muncă se va redistribui, așa vor apărea și locuri de muncă pentru tineret. Trebuie să recunoaștem că spitalul acesta este vechi și oricât de mult l-am cârpi, tot vechi este. Un spital nou, cu toate standardele care se impun acum, este un lucru foarte bun. Spitalul Județean a fost proiectat pentru un anumit număr de secții și acum cred că numărul acestora s-a dublat, mai ales din cauza supra-specializărilor”, a comentat dr. Ildiko Toldișan, medic neurolog.„E necesar și un spital de pediatrie“Șeful secției Chirurgie Plastică și Arși, dr. Bogdan Caraban, consideră că la ora actuală este nevoie de un spital regional, pentru că SCJU funcționează deja ca unul, întrucât deservește mai multe județe, mai ales din punct de vedere al chirurgiei plastice.„La acest moment, acest spital este total insuficient, asta ca să nu mai spunem că noi nu avem la Constanța un spital de copii”, a comentat medicul.De aceeași părere este și șeful secției de Hemodializă, dr. Bogdan Câmpineanu: „Cu siguranță că este nevoie de un spital regional, dar și de unul de pediatrie, unul materno-infantil”.