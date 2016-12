„Spitalul Judeţean nu este mama răniţilor”

Interviu cu dr. Dănuț Căpățână:

„Spitalul Județean nu este mama răniților”

Anul acesta se anunță noi privatizări ale unor structuri din cadrul Spitalului Județean Constanța. Managerul Dan Căpățână a prezentat, într-un interviu pentru „Cuget Liber”, planurile privind Policlinica 1 și modul cum va fi asigurat managementul spitalului. Reporter: Ce va însemna, pentru Spitalul Județean Constanța, să fie condus de o firmă specializată în management spitalicesc? Dănuț Căpățână: Eu cred că înseamnă că intrăm și noi în rândul țărilor civilizate. În Europa, și în special în statele dezvoltate, vorbesc de Germania, Franța, Belgia, Olanda, majoritatea spitalelor de dimensiuni mari sunt grupate și au un management unic, pentru că partea de management nu are nimic de-a face cu partea medicală. Specializarea asta, să-i spunem pe românește, de director, există în toată lumea și nu inventăm noi roata acum. Într-o relație contractuală între o firmă și spital, obligațiile părților sunt mai bine definite și mai ușor de urmărit. În cazul unui contract cu un manager persoană fizică, dacă autoritatea constată că managerul nu și-a îndeplinit atribuțiile, este greu să-i rezilieze contractul. Pe când cu o firmă, se reziliază și contractul, se ajunge și în instanță. Rep.: V-ați hotărât, veți participa, cu firma pe care o dețineți, la licitația pentru achiziționarea de management spitalicesc? D.C.: Da, o să particip. Am o firmă, cu care ofer consultanță de mult timp în acest domeniu și o să mă înscriu. Deocamdată s-a luat decizia organizării licitației, urmează ca aparatul de specialitate al Consiliului Județean, respectiv serviciul de achiziții, să întocmească documentația. Bănuiesc că într-o săptămână sau două o să fie gata, iar dacă merg toate șnur, undeva în a doua jumătate a lunii martie va avea loc licitația. Rep.: Angajarea unei firme de management va duce la dispariția unor posturi? D.C.: Nu, nu are nicio legătură. În loc de manager persoană fizică, va fi o firmă. Iar această firmă va trebui să-și desemneze un reprezentant, care va semna hârtii, care va reprezenta firma în relația cu spitalul. Responsabilitatae juridică va fi a firmei și a administratorilor firmei. Nu se desființează posturi. În Legea 95/2006 este clar definit: managerul poate fi persoană fizică sau juridică, nu influențează asupra celorlalte zone. Cum se privatizează Spitalul Județean pe bucăți Rep.: Se privatizează Policlinica 1? D.C.: Pentru Policlinica 1 există un proiect, dar așteptăm să apară Contractul-cadru pe 2011. Contractul-cadru de anul trecut a adus o limitare, care se va păstra și anul acesta; anume, medicii care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe cabinetele lor, nu mai pot avea încă un contract, prin spital sau policlinică. În consecință, s-a creat un deficit de servicii în policlinică, pentru că sunt mulți medici care au contracte pe cabinetele lor. Ei, dacă dau consultații în policlinică, noi nu putem să le decontăm la CJAS, iar medicii nu sunt plătiți. Pe de altă parte, după socotelile pe care le-am făcut, în policlinică trebuie investiți vreo 800.000 de euro pentru reabilitare. Spitalul nu are acești bani, nici Consiliul Județean nu-i are. Totodată, pentru a susține policlinica ne costă în jur de 1,8 miliarde lei vechi, bani pentru salarii, curățenie, lumină etc. În schimb, pentru serviciile medicale produse în policlinică, spitalul ia în jur de 650 de milioane de lei vechi, adică vreo 30%. În aceste condiții, de ce să suporte spitalul cheltuielile cu policlinica? Drept pentru care, am propus Consiliului de Administrație, și membri acestuia au fost de acord, să aducem un operator care să reabiliteze toată policlinica. Noi vom păstra o zonă unde va rămâne ambulatoriul de specialitate, așa cum a fost gândit el inițial, adică pentru pacienții care ies din spital dar trebuie să se mai prezinte la consult sau pentru scoaterea firelor. O zonă unde să fie văzuți pacienții externați, pentru a nu mai urca în secții. Restul policlinicii va fi folosit de operatorul care o reabilitatează, dar cu o condiție: să producă aceleași servicii medicale. Orice privat este tentat să păstreze doar partea profitabilă și nu vreau să ne trezim că renunță la servicii de chirurgie pediatrică, de exemplu (deși nu este cel mai fericit), pentru că nu sunt profitabile. Vrem să păstrăm aceeași structură de servicii. Rep.: Veți percepe chirie? D.C.: Spitalul nu va lua chirie, ci un procent din serviciile produse. Totul se va desfășura prin recepția noastră. Această recepție va fi punctul nodal pentru spital și pentru ambulatoriul de specialitate. Pacienții vor trece toți prin recepție și vom avea o imagine exactă, vom ști ce servicii s-au produs, vom avea un control al banilor. La sfârșitul lunii, îi vom da firmei private între 80 și 90%, cum ne înțelegem, și spitalul păstrează restul. Rep.: Medicii au posibilitatea să ia în comodat, separat, cabinetele? D.C.: Nu. Ei mi-au făcut niște cereri în acest sens, dar cred că nu au înțeles. Vorbim de aproape 800.000 de euro care trebuie investiți în reabilitare. Dacă medicii se reunesc într-o societate medicală și strâng banii, pot să vină și bineînțeles că vor avea întâietate. Dar ei au venit pe cabinet individual și nici măcar nu au scris în cereri că se obligă să reabiliteze. Nu vrem să repetăm greșelile de la Policlinica 2. Vrem să se creeze un spațiu civilizat, să vină cineva care are bani și care știe ce face și cum să ofere servicii populației. Dacă o face în cadrul unui contract cu CJAS sau prin coplată, este problema lui. Am fost întrebat ce vor face oamenii. Sunt 300 de cabinete în Constanța, unde pot merge pacienții cu bilete de trimitere. De ce trebuie Spitalul Județean să fie mama răniților, să pierdă bani, din banii tuturor, când pacientul se poate duce cu biletul de trimitere oriunde. Vrem să vină la policlinică, dar să beneficieze de un anumit standard. Cred că până la sfârșitul lunii vom purta discuții prealabile cu câțiva privați, pentru a afla și care este punctul lor de vedere și pentru a găsi o formulă care să funcționeze. Rep.: Considerați că este greșită concepția că la spitalul de stat trebuie să fie gratuit? D.C.: Absolut. Suntem niște actori în sistemul sanitar. Nu contează că suntem un spital public. Spitalul public trebuie să aibă o anumită structură, să aibă urgență. Dar în relația cu CJAS, cu asigurații, cu cei de pe stradă care plătesc, lucrurile sunt absolut la fel ca la un spital privat, nu este nici un fel de deosebire. Trebuie să tratez pacienții la fel ca și un spital privat. Diferența este că spitalul de stat are niște obligații pe parte de urgență, trebuie să le primească.