Spitalul Judeţean mai are medicamente până la jumătatea lunii ianuarie

Spitalul Județean mai are medicamente până la jumătatea lunii ianuarie

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța mai are stocuri de medicamente și materiale sanitare până pe 15 ianuarie. După data respectivă însă, conducerea unității sanitare se așteaptă să se confrunte cu lipsuri. „După jumătatea lunii ianuarie va trebui să ne aprovizionăm, dar așteptăm finanțarea de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, adăugând că refacerea stocurilor va depinde atât de sumele alocate, cât și de disponibilitatea furnizorilor, care anul trecut și-au primit banii cu țârâita. „Noi am reușit să menținem datoriile la același nivel în ultimele cinci lui ale lui 2009, nu am făcut altele noi, ceea ce este mare lucru”, a mai spus Căpățână. Pentru 2010, lista de investiții avută în vedere de conducerea SCJU este „foarte generoasă”, potrivit managerului spitalului, cuprinzând aparatură medicală și mobilier pentru secțiile de O.R.L. și Pediatrie. Rămâne de văzut însă câte dintre proiecte vor fi aprobate de ministerul de resort și pentru câte se va găsi finanțare. Începutul de an s-a dovedit a fi „sărac”, SCJU fiind deja dat în judecată de Sindicatul „Sanitas” pentru neplata celui de-al 13-lea salariu angajaților. „Dacă am fi avut bani, le-am fi dat. Am făcut ceea ce s-a putut. De exemplu, an-gajaților cărora li s-a redus cu peste 15,4% salariul în urma zilelor libere fără plată, le-am dat tichete cadou pentru a acoperi diferența, deși legea nu impunea. Au fost angajați cărora li s-a redus cu aproape 19%”, a arătat managerul SCJU, adăugând că au fost atribuite tichete cadou de 100.000 de lei.