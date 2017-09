Spitalul Judeţean, dotat cu aparatură nouă pentru secţia Pediatrie

Hipermarketul cora a strâns bani pentru ajutorarea copiilor bolnavi

Spitalul Județean, dotat cu aparatură nouă pentru secția Pediatrie

„Această campanie a început la inițiativa președintelui Asociației «Dăruiește Aripi», Alina Vasea. Noi căutam un partener pentru programul nostru, «Luna inimilor deschise», un program prin care strângem de la constănțeni, prin casierii, anumite sume de bani și care ne dorim să fie direcționate spre proiecte palpabile, importante. Știm foarte bine că trenul cel mai bun este cel spre București, tocmai de aceea vrem ca, pe viitor, constănțenii să aibă parte de servicii de calitate, chiar la ei acasă. Am fost impresionați de suma strânsă (125.947 lei) și pot spune că și constănțenii s-au comportat remarcabil”, a declarat directorul cora City Park, Cristian Năstase.Și anul acesta, campania s-a derulat după același mecanism: clienții au putut dona la casa de marcat fie Tichetul cora (bon valoric de reducere) primit de la cora, fie o sumă de bani, oricât de mică, pentru care au primit bon fiscal și care s-a adăugat sumei fixe donată de cora.Precizăm că „Luna inimilor deschise” este o acțiune de tradiție, prima campanie fiind implementată în urmă cu 11 ani, când reprezentanții cora au hotărât că vor numi luna mai „Luna cora” și că în fiecare an se va desfășura o acțiune de strângere de fonduri împreună cu clienții.Aparatele care au fost achiziționate cu ajutorul sumei strânse în campanie sunt un video-capilaro-microscop care va ajunge în Centrul Medical „FOCUS”, secția de Oncologie pediatrică. Acesta este un echipament medical cu ajutorul căruia se detectează schimbări structurale și funcționale în diagnosticul precoce al bolilor autoimune la copii.De asemenea, pacienții vor beneficia de șapte pompe automate de perfuzie, cu ajutorul cărora se pot administra terapii medicamentoase în tratamentul copiilor cu cancer și nu numai, acestea urmând să ajungă pe secția de Pediatrie. Copilașii vor putea fi investigați și cu ajutorul unei sonde cardiace, utile în ecografiile copiilor afectați de tratamente îndelungate de chimioterapie, boli reumatice juvenile sau boli rare.Totodată, spitalul s-a îmbogățit cu instrumentar de ortopedie pediatrică, dar și șase aparate de aer condiționat pentru dotarea saloanelor de copii.„Sonda de ecografie este de mare ajutor în spitalul nostru, mai ales că până acum trebuia să recurgem mereu la ecografele adulților. De data aceasta, însă, vor beneficia de acest aparat toți copiii, indiferent pe ce secție sunt internați. În lipsa acestor aparate, până acum, micuții erau trimiși la București, de obicei la «Marie Curie»”, a declarat dr. Ana Maria Ramazan.Potrivit dr. Adriana Apostol, aceste aparate noi ajută la verificarea circulației periferice în bolile copilului, adolescentului, dar și adultului. Mai mult decât atât, acestea verifică precoce modificările din organism și ajută foarte mult în punerea unui diagnostic, îndeosebi în bolile autoimune. Investigațile care sunt realizate cu ajutorul noii aparaturi sunt non-invazive.„Copilul pune degețelul în aparat și se află valorile. În plus, aceasta nu este traumatizantă pentru cei mici. Sclerodermia, lupus eritematos sistemic, dermatomiozita, boala mixtă de țesut conjunctiv, artrita idiopatică juvenilă sunt câteva dintre bolile ce pot fi descoperite din timp cu ajutorul acestor aparate”, a explicat dr. Adriana Apostol.La rândul său, Alina Vasea a declarat că din banii de la cora au fost cumpărate și ace, sonde de perfuzie, termometre, o trusă performantă pentru secția de Chirurgie Pediatrică, astfel încât medicii să poată opera de acum înainte în condiții cât mai bune.Și directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Obadă, le-a mulțumit celor de la cora și Asociației „Dăruiește Aripi”, afirmând că aparatura este binevenită și va servi activității din secțiile de Pediatrie.„Acestea ne ajută atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament, iar noi avem medici care s-au specializat pentru a o folosi. Trusa de traumă de ultimă generație, aparatura pentru administrarea medicației, toate sunt absolut necesare și esențiale pentru desfășurarea activității în spitalul nostru”, a precizat medicul.