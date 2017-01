Spitalul Judeţean are stocuri de medicamente

Spitalul Județean are stocuri de medicamente

Spitalul Clinic Jdețean de Urgen-ță Constanța are stocuri de medicamente pentru o perioadă de trei săptămâni, așa cum ne-a spus dr. Bogdan Câmpineanu, directorul medical. „Până acum am avut tot ce ne trebuie, însă am primit înștiințări din partea distribuitorilor de medicamente că este posibil să nu ne poată onora comenzile”, ne-a spus directorul medical.