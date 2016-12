Spitalul din Medgidia a ajuns să fie preferat de constănţeni

Spitalul din Medgidia a ajuns să fie preferat de constănțeni

Pacienții din județ preferă spitalele mici în defavoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Și asta pentru că acolo beneficiază de condiții mai bune de internare, medicii și asistentele sunt mai amabili și mai puțin plictisiți, iar la Urgență așteaptă mai puțin. Spitalul Municipal Medgidia. Faima unității sanitare s-a răspândit în toată țara grație Maternității care oferă condiții optime mămicilor și bebelușilor, dar și a profesionalismului cadrelor medicale de acolo. Așa se face că multe constănțence, dar și viitoare mămici din alte județe, printre care și vedete de televiziune, preferă să le facă micuților „certificate de Medgidia”. 36.000 de urgențe pe an Spitalul Municipal Medgidia a făcut, în ultimii ani, progrese vizibile și în ceea ce privește modernizarea celorlalte secții și dotarea lor cu aparatură medicală. Spitalul are acum o unitate de primire a urgențelor modernă. Faianța veche, scaunele de așteptare ruginite, aparatura depășită de vreme au dispărut. Acum totul este nou, îmbrăcat în culori prietenoase, foarte curat, iar evidența pacienților se ține informatizat. „Vrem ca pacienții să beneficieze de condițiile optime. Urgența a fost schimbată în totalitate - spațiul de așteptare, camera de resuscitare, totul”, explică dr. Stere Bușu, managerul unității medicale. Investiția totală trece de 200.000 de lei, iar lucrările de reparații au fost făcute cu angajații spitalului, pentru a nu risipi fondurile alocate de Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Constanța pentru renovarea secției. Și la Medgidia Urgența este asaltată de solicitări, iar numărul pacienților care cer ajutor medical imediat crește îngrijorător de mult, de la an la an. „În 2000, aveam cam 20.000 de prezentări pe an în Urgență, iar anul trecut cifra a ajuns la 36.000, ceea ce înseamnă că aproape s-a dublat. Cred că cetățenii români au devenit un pic comozi și preferă să vină la Urgență decât să meargă la medicul de familie”, spune dr. Bușu. 15 paturi la Terapie Intensivă Altă față are și secția de Anestezie și Terapie Intensivă, care a fost renovată anul trecut. Secția are 15 paturi. Acolo sunt tratați pacienții aflați în stare gravă, cei care sunt supuși intervențiilor chirurgicale. Dotarea cu aparatură va continua și în acest an, pentru că spitalul a primit finanțare de la Ministerul Sănătății pentru achiziționarea a două aparate de anestezie și a unui aparat de respirație asistată, după cum a declarat managerul unității. Lucrările de renovare sunt în plină desfășurare și la secția de Pediatrie. Câteva saloane deja au fost modernizate. Renovate și dotate cu aparatură modernă au fost și secțiile de Radiologie și Fizioterapie. Condițiile de cazare din spital sunt bune și foarte bune - în secțiile renovate. Toaletele, saloanele și holurile sunt foarte curate, iar sălile unde pacienții iau masa sunt frumos amenajate. Pacienții care vor condiții și mai bune pot închiria o rezervă de lux. Acolo au televizor, frigider și aer condiționat și trebuie să plătească 10 euro pe zi. Spitalul din Medgidia nu se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește deficitul de cadre medicale, deși la nivel național, dar și județean aceasta este o problemă acută. Dr. Bușu spune că în unitatea pe care o conduce există două posturi vacante la Anestezie și Terapie Intensivă, un post la Urgență și două posturi la Pediatrie și Neonatologie. „Noi nu avem probleme mari din acest punct de vedere. În Spitalul Municipal Medgidia, 70% din cadrele medicale sunt din Constanța, nu din oraș”, spune dr. Bușu.