Spitalul de Ortopedie de la Eforie Sud a ajuns să refuze pacienţi pentru că nu are aparatură să-i trateze

Spitalul de Ortopedie de la Eforie Sud a ajuns să refuze pacienți pentru că nu are aparatură să-i trateze

Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală din Eforie Sud, singura unitate sanitară din țară care reunește sub același acoperiș chirurgia ortopedică și recuperarea post-operatorie, este în situația de a refuza pacienții cu fracturi de șold, întrucât nu dispune de echipamentul medical necesar pentru tratarea lor. De asemenea, aparatura medicală care există are o vechime de aproximativ 50 de ani. Lipsurile financiare din sănătate se resimt la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud. Clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea sanitară au fost construite în 1908, iar de peste 15 ani nu există fonduri decât pentru reparații curente. Viorel Pascaru, managerul SOTRM, ne-a declarat că au fost renovate, după posibilități, câteva băi și săli de consultații, au fost montate ferestre cu tâmplărie termopan, dar este necesară o modernizare. „De exemplu, saloanele sunt foarte înalte, cum se construiau în trecut, motiv pentru care iarna nu se încălzesc bine”, a afirmat managerul. De asemenea, deși spațiul este generos și curățenia este între-ținută, mobilierul, pereții și ușile saloanelor poartă urmele trecerii anilor. Cu toate acestea, în 2009 nu a fost investit niciun leu în renovare. Nici nu ar avea cum, spune managerul, de vreme ce banii pe care îi primesc abia ajung pentru a acoperi salariile și o parte din datoriile către furnizori. „Avem datorii la energia electrică, apă, medicamente și materiale sanitare. Combustibil pentru asigurarea căldurii avem până la sfârșitul anului, vom vedea ce vom face mai departe. Din banii pe care îi primim de la Casa de Asigurări de Sănătate, aproximativ 90.000 de lei, dăm 30.000 de lei pentru salarii, iar din restul împărțim câte puțin la furnizorii de medicamente și materiale sanitare”, ne-a precizat Viorel Pascaru. Lipsesc dotările performante Unitate de referință, către care se îndreaptă pacienți cu afecțiuni ortopedice din întreaga țară, SOTRM Eforie Sud ar fi trebuit să dispună de aparatură de investigații performantă. Ar fi trebuit, căci în realitate medicii se folosesc de echipamente uzate moral, iar lipsa unor dotări specifice îi obligă să refuze o parte din patologii. „La capitolul dotări, avem nevoie de foarte multe. Am încercat să sensibilizăm Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Județean Constanța și Ministerul Sănătății pentru a primi un aparat chirurgical cu televizor cu amplificator de imagine, dar nu sunt bani. Aparatul pe care îl aveam era din 1972, dar de prin 2001 era mai mult defect. Am tot încercat să-l reparăm, dar am renunțat. Fără acest aparat, suntem nevoiți să refuzăm intervențiile chirurgicale la pacienții cu pertrohanteriene (fracturi în zona șoldului) sau cu osteosinteze”, a afirmat managerul spitalului, adăugând că s-a confruntat cu situația de a refuza numeroși pacienți din țară. Echipamentul respectiv costă în jur de 80.000 de euro. Aparatul de radiologie, vechi de 50 de ani Pe de altă parte, aparatele medicale de care se folosesc medicii de la SOTRM Eforie Sud au o vechime considerabilă. De exemplu, aparatul de radiologie are aproximativ 50 de ani și toate componentele îi arată „vârsta” - patul, din lemn, și-a pierdut din culoare, iar dispozitivele pentru radiologie au fost revopsite. Cadrele medicale spun că poate fi folosit mai ușor și îl preferă, în detrimentul unui aparat de o generație mult mai recentă, achiziționat în urmă cu cinci ani. „Îl putem ajusta mai ușor și mai repede decât pe cel computerizat, la care trebuie să umblăm la setări”, ne-a spus un cadru medical. În ciuda vechimii, aparatul de radiologie are avizul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. La fiecare șase luni, echipamentul este verificat de reprezentanții Laboratorului de Igiena Radiațiilor din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, pentru a se constata nivelul radiațiilor emise. Dr. Mirela Calboreanu, șefa laboratorului, a subliniat că vechimea nu este un criteriu pentru acordarea avizului de funcționare. „Aparatele de radiologie folosesc tuburi de raze X și dacă sunt întreținute, vechimea nu constituie o problemă. Legea obligă unitățile sanitare să le asigure service-ul și la șase luni sunt verificate. Se fac măsurători de arie radiologică, se calculează doza de radiații, în funcție de suprafață și alte criterii, și dacă se încadrează în limitele permise, pot funcționa”, ne-a spus medicul. În județul Constanța, potrivit specialistului, nu au fost constatate probleme. SOTRM Eforie Sud a avut, de la începutul lui 2009, pacienți peste capacitatea limită. Astfel, deși spitalul are doar 140 de paturi, zilnic se află internați în jur de 190 de bolnavi și sunt efectuate două - trei intervenții chirurgicale.