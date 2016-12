Spitalul Cernavodă nu este pregătit să asigure măcar decontaminarea victimelor unui eventual incident nuclear

Având în vedere activitatea desfășurată în Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, pentru a asigura o intervenție medicală corespunzătoare, în eventualitatea unui incident, Spitalul Orășenesc Cernavodă are prevăzut, în vecinătatea Camerei de Primiri Ur-gențe, un comportament de decontaminare a eventualilor pacienți afectați radioactiv. „Există numai pe hârtie”, a mărturisit dr. Gelu Coca, managerul unității spitalicești. Până de curând, compartimentul respectiv avea un singur robinet pentru apă caldă și nu existau bazine pentru colectarea apei contaminate. În eventualitatea în care ar fi fost nevoie de tratarea unui pa-cient, apa utilizată la decontaminarea lui s-ar fi scurs direct în subsolul spitalului. Potrivit managerului, grupul sanitar și bazinele au fost puse la punct, dar nu este suficient. „Am participat de curând, la București, la un curs organizat de specialiști japonezi privind pericolul nuclear în care s-a explicat cum trebuie să arate acest compartiment de decontaminare. Trebuie grupuri sanitare, echipamente speciale pentru medici, recipiente speciale pentru articolele de îmbrăcăminte ale pacienților. Per total, șapte camere dotate cu cele necesare”, a arătat dr. Gelu Coca. Dar pentru că unitatea sanitară nu are fondurile necesare pentru realizarea respectivului compartiment, condu-cerea spitalului intenționează să ia legătura cu reprezentanții Centralei Nuclearelectrice pentru sponsorizarea lucrărilor. „Le-am transmis o solicitare, acum așteptăm un răspuns, să ni se spună dacă vor să realizeze compartimentul. Mi se pare corect ca aceste costuri să fie suportate de centrală, având în vedere că și acest spital a fost ridicat tot urmare a existenței unității nucleare. Ei au deja un compartiment de decontaminare la clinica din cadrul centralei, astfel că există posibilitatea să ne refuze”, a arătat managerul. Dacă reprezentații centralei vor refuza să finanțeze modernizarea compartimentului, se are în vedere desființarea lui, astfel încât spațiul respectiv să aibă o altă destinație.