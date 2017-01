Spitalele aşteaptă mai mulţi bani în luna august

Spitalele așteaptă mai mulți bani în luna august

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța așteaptă o suplimentare a creditelor la spitale. Dacă luna trecută dr. Liviu Mocanu, președintele instituției, a solicitat 500 de miliarde de lei vechi și a primit 60% din banii ceruți, luna aceasta se așteaptă ca procentul să fie mai mare, poate chiar spre 100%. „Luna trecută am reușit să acoperim plata salariilor și a altor drepturi salariale, dar în luna în curs dorim să putem pune la dispoziție spitalelor bani și pentru a-și putea cumpăra medicamente”, a declarat Liviu Mocanu. Suma cerută pentru luna august este de 540 de miliarde de lei vechi. Deși nu sunt bani, sunt spitale care stau bine. Spre exemplu, Spitalul Municipal Mangalia a terminat pe plus anul 2008 și nu a întâmpinat probleme din cauza lipsei banilor. Nici sanatoriile nu au probleme. „La sanatorii, oamenii plătesc o treime din valoarea biletului de odihnă, iar veniturile în plus îi ajută. Dacă spitalele vor fi bine organizate, nu vor avea probleme, însă noi ne dorim să ne achităm de obligațiile contractuale, chiar să anticipăm criza”, a completat președintele CJAS Constanța. Prima plată către spitale se va face pe data de 10 august. Din păcate, sunt spitale unde sunt probleme cu banii, cum ar fi Spitalul Orășenesc de la Cernavodă, unde se pune problema menținerii unui nivel ridicat al raportărilor. „În lipsa raportărilor, nu putem să le achităm banii”, a mai spus Mocanu. Tot la Spitalul Orășenesc Cernavodă, cadrele medicale nu și-au primit cel de-al 13-lea salariu și nici prima de stabilitate.