Interviu cu dr. Constantin Dina, șeful Sănătății Publice

Spitale care ne jupoaie de bani

Spitalele nu au medicamente și nici dotări pentru a trata, așa cum trebuie, un pacient. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, dr. Constantin Dina, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța vorbește despre cum pot fi cheltuiți cu cap banii din Sănătate, pentru a fi rezolvate aceste probleme. - Care sunt „bolile” Sănătății constănțene? - Principala „boală” a sistemului sanitar din Constanța este cea pe care o întâlnim în toată țara și mă refer la subfinanțare. Dar cred că prin măsurile luate de Ministerul Sănătății, adică prin descentralizarea managementului spitalelor și a fondului asigurărilor sociale de sănătate, prin clasificarea spitalelor, vor fi eficientizate cheltuielile și vom avea o mai bună finanțare a spitalelor care au dotări și condiții de cazare normale. Iar aici vorbim de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, care, știți și dvs., acuză multe probleme de finanțare. Ne zbatem să obținem clasificarea de rangul I, iar de la 1 iunie nu vor mai avea ce să acuze, căci vor avea un contract mai bun cu Casa de Asigurări de Sănătate. Apoi, la capitolul resurse umane, stăm cât de cât bine. Avem specialități acoperite, dar avem și specialități unde avem lipsuri. Cel mai elocvent exemplu este al medicilor de anestezie terapie intensivă, care sunt rari în județul Constanța. - Dar cu ce ne putem mândri? - Cu faptul că, începând din 2010 și până în prezent, s-au făcut multe investiții în SCJU Constanța, ne mândrim cu Unitatea de Primiri Urgențe, care rivalizează cu unități din afara țării. - Ce va însemna clasificarea spitalelor? - Eficientizarea cheltuielilor. Vă dau un exemplu: un pacient dintr-o localitate din apropiere de Cernavodă este transportat, inițial, la Spitalul Orășenesc din Cernavodă. Este ținut aici aproximativ 24 de ore, după care este trimis la Spitalul Medgidia. Toate aceste drumuri sunt făcute cu salvarea. La Medgidia este ținut 48 de ore, iar în unele cazuri specialiștii consideră că trebuie dus la Constanța. Iar este chemată ambulanța, pacientul ajunge la Spitalul Județean Constanța și abia aici începe să fie tratat. Dar în celelalte unități sanitare, precum și din partea Serviciului de Ambulanță, s-au făcut cheltuieli cu respectivul pacient. Prin clasificare, noi vrem să le reducem: dacă știm că Spitalul Cernavodă are un nivel 3 sau 4 - nu știu ce rang are, să vedem unde se va clasifica -, atunci știm că nu are toate secțiile, știm că nu se pot face anumite proceduri. Așa că, dacă este luat pacientul dintr-o localitate din apropiere, de exemplu din Ștefan cel Mare, nu mai este dus la Cernavodă, ci direct la Spitalul Medgidia sau la Județean. Se va ști din start unde trebuie dus pacientul și se economisesc bani cu drumurile. - În acest fel spitalele mai mici pierd din finanțare; pacientul respectiv era trecut în acte și primeau bani pentru că a fost internat. - Aceasta este și ideea. Păi dacă se dau, de exemplu, trei milioane de lei Spitalului Cernavodă pentru a ține pacienții 24 de ore, alte patru milioane de lei pentru Medgidia, pentru a-i ține 48 de ore și cheltuim și zece milioane de lei cu drumurile pentru a-i aduce la Constanța, se cheltuiesc bani inutil. Bani pe care am putea să-i folosim în alte scopuri, cum ar fi pentru achiziționarea de medicamente. Dacă tot nu i se face nimic pacientului, pentru ce să-i decontăm! Noi nu trebuie să mai admitem aceste cheltuieli suplimentare. De câte ori se deplasează salvarea, se cheltuiește timp și bani; ar putea, în perioada în care se tot deplasează după același pacient, să meargă la o altă urgență. Dar este blocată, pentru că ne ocupăm numai de transferuri între spitale! Nu! De ce să nu eficientizăm și să nu ducem pacienții de la început la Spitalul Județean, unde sunt toate secțiile și specialiștii. - Spitalul Județean va fi de rangul I. Dar restul spitalelor? - Celelalte, în funcție de dotarea pe care o au, de condițiile de cazare, de resursele umane, vor primi un anumit nivel de clasificare. Nu aș putea să vă spun, până când nu vom face o inspecție în județ. Probabil, săptămâna aceasta, va apărea în Monitorul Oficial ordinul de clasificare al spitalelor, iar în 30 de zile, toate spitalele din județul Constanța vor fi inspectate de Direcția de Sănătate Publică și vom propune anumite grade de clasificare. Pentru Spitalul Constanța de mult facem tot felul de permutări, astfel încât să aibă toate cele 18 secții necesare pentru a deveni spital de ragul I. De asemenea, va trebui să aibă și dotarea și resursele umane necesare. Cu angiograful se va rezolva problema în cel mai scurt timp, se va face un parteneriat public privat. Deja se investește în aparatură și pe Secția de Oncologie. Pe celelalte secții există aparatură performantă și de asemenea avem și personal care să o deservească. - În calitate de director al DSP Constanța, ce nemulțumiri aveți? - Sunt nemulțumit pentru că nu am toți banii necesari pentru a investi în Spitalul Județean, să facem o unitate despre care pacientul să nu spună că se îmbolnăvește mai rău... Că nu există posibilitatea, în acest moment, de a renova întreg spitalul. În prezent, Ministerul Sănătății a deblocat 1,9 milioane de lei, pentru renovarea și dotarea Secției de Oncologie. Consiliul Județean a dat șapte milioane de lei pentru renovarea Secției de Ortopedie și urmează și ministerul să vină cu un aport. De asemenea, încercăm să obținem aprobare și pentru începerea lucrărilor la Chirurgie Generală, unde sunt necesare 15 milioane de lei. Încet-încet, vrem să modernizăm spitalul. Este o nemulțumire că până acum am fost în criză și nu s-au putut aloca resurse financiare îndestulătoare. - Dar ca pacient, ce vă nemulțumește? - Personal, nu am fost pacient foarte mult și nu m-am confruntat cu probleme, poate și din alte motive. Dar e clar că îmi doresc un spital care să arate foarte bine, care să fie dotat cu tot ce trebuie, un spital în care să fiu tratat corespunzător. Nu îți dorești niciodată să ajungi la spital, dar atunci când ajungi, vrei să simți că toată lumea se îngrijește de tine și ai tot ce trebuie. M-aș trata în Județean - V-ați trata într-un spital din Constanța? - În Constanța avem și specialiști buni, pe diverse specialități medicale și cu siguranță că prima alegere ar fi Spitalul Județean.