Spital de vârsta a treia

Centrul de Sănătate Băneasa. O unitate sanitară cu tradiție, ocolită în prezent de medici. Cândva, la Băneasa, exista o activitate medicală susținută. Zeci de medici specialiști luptau pentru a salva viețile oamenilor din sudul Dobrogei. Femeile nășteau acolo, chirurgii făceau operații. „Prin anii ’80, aici se aflau vreo 22 de medici specialiști”, își amintește managerul Mihai Niculescu. Acum, conducerea unității încearcă să salveze ce se mai poate cu ajutorul medicilor pensionari. E liniște peste tot. Poarta unității medicale e deschisă. În curtea spitalului - o ambulanță care așteaptă să plece, în caz că vreun pacient are nevoie. E pustiu. Băneasa a devenit de câțiva ani oraș. Doar pe hârtie. În realitate, viața localnicilor nu s-a schimbat. Și nici pe medici nu îi încântă noul statut al localității, așa că nu se îngrămădesc să vină la Băneasa. Au rămas doar poveștile. Pe vremuri, la Spitalul Băneasa, personalul medical lucra la foc continuu. Criza a început imediat după Revoluție, când medicii au fugit de glodul de pe ulițele de la țară și au încercat să-și găsească un loc călduț la oraș. Era mai promițător. În timp, peste Spitalul Băneasa, s-a așternut praful. Pentru că nu erau medici, pe ușile secțiilor din spital a fost pus lacătul. Ca să nu fie desființat, a fost transformat în centru de sănătate. Medicii mergeau cu șareta pe teren În 2008, Centrul de Sănătate Băneasa se poate mândri doar cu trecutul. Este printre primele unități medicale apărute în Dobrogea, imediat după revenirea regiunii la România. Spitalul a fost inaugurat în 1894. „Actul de Fondațiune”, descoperit acum câțiva ani într-o sticlă îngropată odinioară în curtea clădirii, e datat 12 august 1894, data inaugurării spitalului din comuna Parachioi, așa cum se numea orașul Băneasa pe vremuri. Spitalul a progresat și a ajuns la perioada de glorie în anii ’70 - ’80, când în unitatea medicală lucrau 22 de medici specialiști, își amintește actualul manager, Mihai Niculescu, medic ortoped. „Pe atunci, eu eram medic la Ostrov și veneam la spitalul de la Băneasa, o dată pe lună, la ședințe. Îmi amintesc că era așa o dezinvoltură…pe care astăzi nu o mai întâlnești… Medicii mergeau cu șareta pe teren, făceau totul din plăcere. Acum, nu mai este la fel…”, povestește managerul. Din spitalele din Germania, la Băneasa Bucureștean sadea, Mihai Niculescu a ales să profeseze la Spitalul Județean Constanța. „Îmi plăcea litoralul. În plus, Spitalul Județean Constanța era pe atunci o instituție serioasă, unde lucrai cu plăcere…Cât am fost stagiar acolo, am fost trimis prin toate comunele unde nu erau medici și nu am refuzat niciodată”, povestește medicul. Sătul până peste cap de constrângerea unui regim care devenise insuportabil, a ales să plece din țară, în 1986, și să profeseze peste hotare. S-a stabilit cu familia în Germania, unde a lucrat ca medic în două clinici universitare și într-un spital mic. Până când sănătatea nu i-a mai permis să intre în sala de operație, pentru că a devenit alergic la substanțele anestezice. „Nu mai puteam practica ortopedia. M-am întors în țară și mi-am cumpărat o casă de vacanță, la Bugeac, lângă Ostrov. Am văzut că aici mă simt mult mai bine, datorită climei. M-am hotărât să stau în România de primăvara până toamna și am vrut să-mi deschid un cabinet medical, ca să ajut oamenii. Autoritatea de Sănătate Publică mi-a recomandat să vin aici, la Băneasa, unde era un post liber. Am acceptat, acum doi ani, dar cred că voi mai sta un an și apoi mă voi întoarce în Germania. E foarte greu să stau singur aici, fără familie. În plus, mi-e așa de greu să călătoresc în perioada sărbătorilor…”, povestește Mihai Niculescu. A descoperit la Băneasa un centru de sănătate aproape părăsit. Principala problemă - lipsa cadrelor medicale. Așa că a apelat la o soluție de avarie - medicii pensionari. Medici pensionari la Psihiatrie și la Obstetrică - Ginecologie În tot centrul lucrează opt medici. La secțiile de Psihiatrie și de Obstetrică-Ginecologie, pacienții sunt tratați de medici pensionari. Secția de Obstetrică - Ginecologie are zece paturi. Medicul Ovidiu Cambur, fost director al Spitalului Băneasa în anii ’80, s-a întors de la Medgidia, după pensie, pentru a practica din nou medicina la Băneasa. Acum, asistă nașteri, dacă sunt în perioada de expulzare, și face intervenții de mică chirurgie. „După ce nasc, trimitem mămicile imediat cu ambulanța la Medgidia, pentru că noi nu avem aici specialist neonatolog. Nu sunt multe cazuri. Anul ăsta cred că am avut vreo 18 nașteri”, povestește medicul. Două sarcini la 13 - 14 ani Face și intervenții de mică chirurgie. „Pacientele vin foarte târziu la consult. În plus, a scăzut foarte mult vârsta la care femeile rămân însărcinate. Avem fetițe de 13 - 14 ani, care au deja două sarcini”, povestește medicul. La secția de boli Interne, ușa e încuiată. Nu sunt pacienți internați, dar, de două ori pe săptămână, medicul Florian Stoian, de la Spitalul Județean, vine și consultă pacienții din Băneasa. Le face ecografii, iar pe cei care au nevoie de investigații amănunțite îi ia la Constanța. Secția a fost renovată după ce, în acest an, Consiliul Local Băneasa a hotărât să aloce 70.000 de lei pentru Centrul de Sănătate. „Am reparat acoperișul, pentru că aici ploua, am înlocuit caloriferele sparte, dușumelele”, ne spune managerul. Acum, saloanele arată bine, pentru că pereții au fost zugrăviți, dușumelele vechi au fost înlocuite cu gresie, au fost montate geamuri termopan, iar paturile ruginite au fost schimbate cu unele moderne, aduse din Germania. Centrul de Sănătate Băneasa supraviețuiește acum datorită secției de Psihiatrie, care, din acest an, are un pavilion nou, de 15 paturi. În total, sunt 65 și toate sunt ocupate. La Băneasa sunt internați pacienții cu probleme psihice care nu mai pot fi vindecați, atât din județ, cât și din țară. Cei mai mulți au ajuns la vârsta a treia și stau în spital din tinerețe. „Avem mulți pacienți de care nu se mai interesează nimeni…au făcut mult rău familiilor până să ajungă aici, așa că nu mai vin să-i viziteze”, povestește doctorul Mihai Niculescu. Acum sunt sub tratament și nu mai prezintă niciun pericol. Privesc, nedumeriți, în gol, atunci când văd că o persoană străină calcă pragul salonului. Se plimbă sau stau, tăcuți, în paturi. Trăiesc într-o lume labirintică, aproape fantastică. Sunt legați de ea cu lanțuri imaginare. Activitatea secției ține în viață centrul de sănătate. De fapt, acesta a fost și unul dintre motivele pentru care unitatea nu a fost desființată. Doi medici rezidenți sunt așteptați la Băneasa de la 1 octombrie În privința ocupării posturilor vacante, managerul spune că a devenit mai optimist în ultimul an. Ministerul Sănătății a repartizat doi rezidenți pe post, pentru medicină internă și pediatrie, care urmează să vină de la 1 octombrie la Băneasa. Speră în reactivarea centrului care, odinioară, era spital și trata pacienții din zona Ostrov - Adamclisi. Teoretic, peste 30.000 de pacienți ar putea beneficia de servicii medicale la Băneasa. Centrul a primit mai multe donații din Germania - paturi, aparatură, lenjerii, instrumentar medical. Spațiile sunt mari, e curat. Dar unitatea medicală e pustie. Așteaptă specialiști care să vină să reînvie activitatea medicală la Băneasa. Primarul orașului e mai pesimist în ceea ce privește soarta spitalului: „Orice condiții le-am crea noi, nu vin medicii de la Constanța aici. Este un spital cu tradiție, dar a ajuns ceea ce vedeți acum”, a declarat edilul Gelu Iordache. Ministerul Sănătății nu pare să fie preocupat prea mult de soarta unităților mici. În niciuna din vizitele sale în județ ministrul Eugen Nicolăescu nu a trecut pe la Centrul de Sănătate Băneasa. Mai mult de atât, niciunul dintre reprezentanții ministerului nu pare să aibă habar de situația din teritoriu. Drept dovadă, în acest an, Ministerul a vrut să acorde aparatură pentru anestezie și chirurgie, în condițiile în care la Băneasa nu s-au mai făcut operații de mai bine de 20 de ani.