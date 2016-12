SPIT. Tipuri de amenzi contravenţionale ce pot fi achitate online

SPIT. Tipuri de amenzi contravenționale ce pot fi achitate online

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța oferă contribuabililor posibilitatea achitării online a amenzilor contravenționale, accesând site-ul www.spit-ct.ro, secțiunea „Servicii online” - „Plata online a impozitelor”-„Plată amenzi” sau link-ul https://etax.spit-ct.ro/AmenziOnline.Tipurile de amenzi contravenționale ce pot fi achitate astfel de către persoanele fizice sau juridice, după caz, în funcție de autoritatea emitentă, sunt următoarele: contravenții săvârșite pe drumurile publice – Poliția Rutieră; călătorie fără bilet în mijloacele de transport în comun, comerț ambulant, prostituție, tulburarea liniștii publice, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice etc. – Poliția Locală și Jandarmeria; circulația pe drumurile publice fără a deține rovinietă (taxă de drum, etc.), - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADR); nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor fiscale, nerespectarea obligațiilor ce-i revin terțului poprit – SPIT; nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor fiscale etc. – ANAF; călătoria fără bilet în mijloacele de transport feroviar – CFR Călători; neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor – ISU; depozitarea produselor alimentare în condiții necorespunzătoare – DSP, DSVSA, ANPC și nerespectarea legii picnicului, lipsa toaletelor ecologice, neamenajarea spațiilor de colectare a deșeurilor menajere – Garda de Mediu.