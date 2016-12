SPIT reacţionează: impozitele în Palazu Mare sunt mai mici decât cele din centrul Constanţei

3

Un cartier uitat de autoritati

Doamna directoare nu spune si faptul ca in oras majoritatea proprietatilor au cel mult de 150-200 mp. In Palazu Mare majoritatea proprietatilor sunt peste 500 mp .Practic un locuitor din Palazu Mare plateste mai mult decat unul din Constanta.Acelasi lucru ar pati si locuitorii din Valu sau Cumpana ,daca ar accepta sa fie anexati de Constanta ,cum a patit Palazu ,impozitele ar creste de 10 ori deoarece si acolo proprietatile sunt mari .Mai ales ca din acest an platim impozit si pe terenul de sub casa .Autoritatile discrimineaza acest cartier.Este singura zona a municipiului care nu are legatura directa ratc cu centrul orasului .Autobuzul 3 are cap de linie la marginea municipiului.Un locuitor din Palazu care lucreaza in port trebuie sa cumpere un abonament pe 2 linii sau sa composteze 4 bilete /zi pentru a ajunge la munca.Pentru grupul de containere din Stefanita Voda unde traiesc asistatii sociali, care nu platesc impozite ,s-a prelungit traseul 44 ,dar pentru locuitorii bun-platnici din Palazu autoritatile nu vor sa dea o solutie corecta .Le dau eu solutia -comasarea liniei 3 cu 42 -de la Ciresica prin strada Dispensarului -bd Aurel Vlaicu- Bd Tomis -Palazu Mare -fara investitii suplimentare -autobuzele existente pe liniile 3 si 42 ar fi suficiente pentru acest traseu.Ar fi o linie utila si pentru locuitorii din din cartierul Tomis Plus.