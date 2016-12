Spaţiul verde din campusul Universităţii „Ovidius“, amenajat de APM Terminals România şi MaiMultVerde

Spațiul verde din campusul Universității „Ovidius“, amenajat de APM Terminals România și MaiMultVerde

60 de voluntari au amenajat spațiul din fața Universității "Ovidius" în cadrul proiectului "Înverzim Constanța" derulat de APM Terminals România și Asociația "MaiMultVerde". Voluntarii au plantat copaci și arbuști, au amenajat alei, au amplasat bănci și au curățat terenul, demarând astfel acțiunile de transformare a acestui teren într-un veritabil spațiu verde destinat recreerii și petrecerii timpului liber de către constănțeni.Sâmbătă, 3 noiembrie, în campusul Universității "Ovidius", angajați și colaboratori ai APM Terminals România și voluntari "MaiMultVerde" s-au adunat pentru a înverzi terenul de 1,3 ha pus la dispoziție de universitate. Cei 60 de voluntari participanți la acțiune au plantat specii de arbori: paltin de munte, stejar, platan, catalpă, tei, prunus pissardi, precum și arbuști forythis, tamarix, cotoneaster și mojdrean. Realizarea unor alei și amplasarea băncilor în zona acestora au completat acțiunile de amenajare a spațiului verde de la Universitatea "Ovidius".Pentru realizarea acțiunii, partenerii au ales cele mai bune și mai ecologice soluții tehnice: băncile de lemn au fost produse în Constanța, iar arborii și arbuștii sunt specii larg răspândite, adaptate la climatul din sudul țării, achiziționați din zonă. De asemenea, pietrișul necesar pentru amenajarea aleilor provine din județul Constanța, astfel că amprenta de carbon a acestei acțiuni este foarte redusă și, în plus, a susținut economia locală."APM Terminals România este membră a grupului danez A.P. Moller-Maersk, operează în terminale din întreaga lume și oferă servicii specifice pentru mai mult de 60 de linii maritime și clienți portuari. Deoarece activitatea pe care compania noastră o desfășoară are un impact asupra mediului prin resursele utilizate, APM Terminals România dorește să fie o companie responsabilă. Pentru noi, protejarea mediului înconjurător este o preocupare constantă, iar simțul răspunderii ne îndrumă spre ocrotirea și prețuirea naturii. În plus, dorim ca, prin proiectele pe care le susținem, să implicăm cât mai mult comunitatea în care activăm, iar printr-un efort comun să ajutăm la îmbunătățirea calității vieții. Din respect pentru natură și pentru a oferi un mediu mai curat și mai sănătos locuitorilor orașului Constanța, am susținut această campanie de amenajare în zona campusului universitar și nu ne vom opri aici", a declarat Dan Lupșa, director general APM Terminals România. Valoarea investiției se ridică la peste 11.000 de euro.Cei doi parteneri, APM Terminals și Asociația MaiMultVerde, își propun să continue acțunile de înverzire a orașului Constanța și în viitor, amenajarea spațiului din campusul Universității "Ovidius" fiind doar începutul acestei colaborări."Intențiile de înverzire și voluntariat încep să prindă rădăcini în Constanța. Ne dorim ca exemplul APM Terminals România să fie preluat de cât mai mulți membri ai comunității de afaceri din oraș, pentru ca împreună să facem Constanța nu doar cel mai mare, ci și cel mai verde oraș de la malul mării, atât pentru cei care îl vizitează, dar mai ales pentru cei care locuiesc, trăiesc și muncesc aici", a precizat Doru Mitrana, directorul Asociației "MaiMultVerde".