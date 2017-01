Spaţiul verde de pe bulevardul Lăpuşneanu a fost vândut

Spațiul verde de pe bulevardul Lăpușneanu a fost vândut

Tot spațiul verde de pe bulevardul Al. Lăpușneanu, din fața blocurilor S5 și T5 a fost vândut. Oamenii n-au aflat că zona verde din fața blocurilor până la bulevard, de aproximativ 30 metri lățime și 100 metri lungime, va dispărea sub betoane, până când, în urmă cu câteva săptămâni, au început să se taie pomii. „Au tăiat cinci pini, trei corcoduși. În total, au dispărut 13 copaci. De 40 de ani îi avem aici. Noi i-am plantat, pe vremea lui Ceaușescu. Parcă din suflet i-au tăiat“, ne mărturisește o femeie. Nu vrea să ne dea numele, de teama represaliilor. „Aceste ansambluri de blocuri au fost gândite foarte bine, cu mult spațiu verde în față“ - ne spun oamenii. Proprietarii apartamentelor din zonă ne-au spus că, pe la fața locului, s-au plimbat și consilieri locali „care au vrut să vadă ce priveliște vor avea din apartamente. Am înțeles că vor să ridice trei blocuri de câte șapte etaje fiecare. Nu ne-au lăsat să ne uităm pe schițe” - se plâng oamenii. Spațiul verde, vândut Nu este pentru prima dată când spațiul verde de pe Lăpușneanu stârnește pofta de construcție. În urmă cu cinci ani, un italian a vrut să ridice în zonă un hotel. Planurile lui au fost date însă peste cap de pânza freatică, aflată la mică adâncime. Cum oamenilor nu li s-a dat nici un răspuns de la cei care au demarat lucrările pentru amenajarea terenului pentru a putea săpa fundația, au început să facă memorii. Locatarii au înaintat mai multe reclamații autorităților locale. Iată câteva dintre răspunsuri: „Urmare a sesizării dvs. înregistrată la Primăria Constanța, vă comunicăm faptul că terenul la care faceți referire a fost atribuit conform HCLM 763/ 20.12. 1999, unui veteran de război, punerea în posesie urmând a fi făcută după eliberarea terenului de sarcini. Arborii care împiedică construcția vor fi defrișați, însă vă asigurăm că se vor planta alți arbori în zonă“. Răspunsul primăriei este dat în luna noiembrie a lui 2001. O lună mai târziu, Inspectoratul de Protecția Mediului vine cu un alt răspuns: „Terenul din fața blocului dumneavoastră a fost achiziționat de SC Conprest Util SRL (prin contractul de vânzare nr. 1404/ 27.11. 2000) și intenționează să construiască un hotel“. Trei stejari au scăpat de secure. Deocamdată În momentul în care primul copac din fața blocului a fost doborât, oamenii au luat iar atitudine, fără însă prea mult succes, de vreme ce mai mulți arbori au fost puși la pământ. Singurii care au rămas în picioare sunt cei trei stejari care le-a umbrit tinerețea și, acum, bătrânețea. De ceva timp, spun oamenii, lucrările au fost stopate. Toți pun acest fapt pe aprobarea noii legislații care protejează spațiile verzi. Speră ca, în ultimul moment, zona verde din fața apartamentelor să fie salvată. Nu aceeași situație pe spațiul verde din fața blocului V 3 de pe strada Soveja, unde, de câteva zile, mai mulți muncitori sapă pe spațiul verde pentru a găsi conducta de distribuție apă. „O să se facă un bloc aici“, spun oamenii, însă nu sunt foarte siguri de acest lucru. Așa au auzit. „Mie nu mi-au dat voie să-mi fac balconul!“, ne spune Constanța Parase, care locuiește la parter. „Mai bine veneau să taie plopul acesta mare. Am obținut aviz de la Mediu și cei de la primărie au venit și au tăiat alți copaci, ai vecinului“ - ne mărturisește femeia. Alți locatari spuneau că, dacă tot se distruge spațiul verde, măcar să facă o parcare, întrucât își țin mașinile pe bulevard, iar când plouă sunt inundate. Ministerul Mediului spune că nu-i de nasul lui Inițiatorul legii, respectiv Ministerul Mediului și Dezvoltării Rurale, nu a putut să ne lămurească ce se întâmplă în cazul în care au fost emise autorizații de construire și lucrările nu au început sau în cazul în care s-a turnat fundația unui imobil. „Referitor la adresa dumneavoastră, vă transmitem că solicitarea nu face obiectul activității noastre. Având în vedere că aspectele legislative legate de spațiile verzi din zonele urbane revin Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor” - ne răspunde Serviciul relații publice al ministerului. Răspunsul este încă o dovadă că Ministerul Mediului a modificat legislația privind spațiile verzi doar pentru imagine, fără să-și pună problema cum se pot aplica prevederile legii în teritoriu. Niculae Ciocănel, șeful Inspectoratului de Stat în Construcții, ne-a spus că, în cazul în care autoritățile locale au emis autorizații de construire pe spațiul verde, anterior datei de 22 octombrie 2007, lucrările pot continua. În schimb, sunt lovite de nulitate avizele emise după această dată. Iată că, pentru orașul Constanța, această hotărâre de Guvern vine mult prea târziu. Cine știe câte avize de mediu și autorizații de construire nu s-au eliberat până acum și, în consecință, câte spații verzi nu vor fi defrișate! Ca și în alte cazuri, autoritățile locale vor ști să jongleze cu prevederile legii mediului, vor face schimb de terenuri sau, în cel mai rău caz, nu vor recunoaște că spațiu verde este … spațiul verde, așa cum s-a întâmplat cu plaja dintre Eforie Nord și Eforie Sud care, conform spuselor primarului și proprietarilor, nu e plajă, ci... teren privat! Cititorii Cuget Liber pot semnala pe adresa office@cugetliber.ro, pe site-ul www.cugetliber.ro sau la telefoanele redacției orice construcție care se ridică pe spațiile verzi din orașul Constanța. 