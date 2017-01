Spaţiul verde al Constanţei dispare prin planuri de urbanism

Spațiul verde al Constanței dispare prin planuri de urbanism

Astăzi, Guvernul dezbate un proiect de ordonanță de urgență privind obligația autorităților locale de a păstra destinația de spații verzi a terenurilor aflate în proprietate publică sau privată al căror regim este prevăzut ca atare în documentația de urbanism. Proiectul precizează: „Va fi interzisă schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea sau strămutarea suprafețelor acestor spații". În ipoteza în care o persoană fizică moștenește sau primește în baza unei decizii de retrocedare un teren al cărui regim este, conform planurilor de urbanism, de spațiu verde, respectiva persoană va trebui să păstreze această destinație a terenului. Pe plan local, nici cetățenii și nici autoritățile nu știu cât de gravă este situația, cât spațiu verde pe cap de locuitor avem. Suntem într-o situație mai ingrată decât locuitorii din alte orașe, unde autoritățile au considerat că și florile de pe morminte sunt spațiu verde. Agenția pentru Protecția Mediului Constanța nu deține această informație, nici Compartimentul de Igienă a Mediului din Cadrul Autorității de Sănătate Publică. Luiza Căruceru, șeful acestui compartiment, ne-a spus că, în urmă cu un an, a cerut o astfel de informație reprezentanților Primăriei Constanța și Oficiului de Cadastru. „Cei de la Cadastru mi-au spus că nu dețin această situație, însă de la Primăria Constanța nu am primit niciun răspuns" – ne-a mărturisit Luiza Căruceru. Autoritățile locale vor ști să jongleze și cu prevederile noii legislații, atâta timp cât planul de urbanism general rămâne provizoriu, iar planurile de detaliu și cele zonale se aprobă tocmai pentru ca parcurile și orice petic de verdeață să fie defrișate.