Spaţiile verzi din Constanţa, înmulţite pe hârtie, ciopârţite în stradă

Spațiile verzi din Constanța, înmulțite pe hârtie, ciopârțite în stradă

Constanța a rămas în ultimii ani fără hectare întregi de spații verzi. Au dispărut de sub ochii noștri porțiuni întregi de verdeață, din parcuri, de pe lângă blocuri, școli, grădinițe, de pe faleze. Măcelul nu a fost contorizat nicăieri, iar autoritățile locale nu au nici la această oră un registru al spațiilor verzi, deși se lucrează la el de ani întregi.Însă, dacă ar fi să ne luăm după datele prezentate în Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al municipiului Constanța, ce urmează să fie aprobat în ședința de Consiliul Local de astăzi, stăm destul de bine la capitolul spații verzi, la jumătate față de media de suprafață impusă de Uniunea Europeană pe cap de locuitor. Iată ce se precizează în PAED: „Suprafața spațiilor verzi administrate de către Serviciul Administrare Spații Verzi, din cadrul Primăriei Constanța, este de circa 430 de hectare, conform datelor INS, anul 2014. Suprafața spațiilor verzi amenajate s-a menținut relativ constantă în perioada 2012 - 2014, la cca 13 metri pătrați pe cap de locuitor. În prezent, municipiul Constanța, beneficiază de parcuri și scuaruri, dar total insuficiente pentru numărul de locuitori, dacă raportăm la media impusă de UE, de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor”. Practic, primăria recunoaște că spațiile verzi nu sunt suficiente în oraș. Însă, este interesantă suprafața pe cap de locuitor, reieșită din calculele lor.Asta deși, în 2012, din datele Agenției Județene de Protecția Mediului Constanța reieșea că în municipiul Constanța fiecărui locuitor îi revin mai puțin de doi metri de spațiu verde. Între timp, iarba s-a mai împuținat, iar responsabilitatea măsurării „firului ierbii” a trecut, cumva în mod convenabil, chiar în curtea Primăriei Constanța. Cum a socotit însă Institutul Național de Statistică spațiile verzi și a ajuns la concluzia că avem 13 metri pătrați pe cap de locuitor, rămâne de văzut, având în vedere că numărătoarea primăriei încă nu s-a încheiat.„În prezent, nu există o statistică a spațiilor verzi în Constanța. Este în lucru Registrul Spațiilor Verzi din România. Există unele măsurători prezentante de organizațiile non-guvernamentale, dar datele nu sunt oficiale. O situație oficială nu există la această oră”, declara, în urmă cu mai bine de un an, Ani Merlă, director de programe în cadrul Primăriei Constanța.Și faptul că primăria nu a introdus propriile calcule în Planul recent elaborat, ci a folosit statisticile INS, ne face să credem că ori nu are încă niște cifre finale, ori preferă să le folosească pe cele oficiale ale Statisticii.Planul conține însă o serie de recomandări pentru a crește suprafața de spații verzi și a ne apropia cât mai mult de media impusă de UE. „Având în vedere degradarea zonelor verzi aferente municipiului Constanța, se impune atât realizarea unor lucrări de reabilitare/extindere a parcurilor, scuarurilor și aliniamentelor, cât și crearea de noi spații verzi, atât prin creșterea suprafețelor reprezentate de spațiile verzi din municipiul Constanța, cât și prin protejarea și gestionarea durabilă a acestora”, se precizează în PAED.La finele anului trecut, un proiect din Senat ar fi trebuit să modifice Legea spațiilor verzi, pentru a proteja, în primul rând, acele porțiuni verzi adiacente blocurilor de locuințe. Însă, deocamdată a rămas la stadiu de proiect. Dar lucrurile sunt deja tardive, pentru că majoritatea grădinilor și curților blocurilor vechi au trecut, acum mulți ani, din proprietatea Primăriei Constanța în cea privată, iar ele figurează ca teren viran, liber de construcție, pierzându-și denumirea de spațiu verde. Un proprietar al unui apartament din Constanța în fața căruia au fost ridicate două blocuri imense ne-a rugat, la un moment dat, să le transmitem tuturor cetățenilor care încă mai au un petic de iarbă în jurul casei sau al blocului să verifice la primărie dacă există vreun certificat de urbanism sau vreo autorizație de construcție pe terenul respectiv. Tocmai de aceea așteptăm cu nerăbdare acel faimos Registru al Spațiilor Verzi din municipiu, dar și planurile autorităților locale de a spori suprafața acestora.