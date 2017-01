Spaţiile verzi ale Constanţei, la cheremul Primăriei

5

Am grija de tine

Un caz real petrecut undeva in Romania anilor '90.Un jurnalist a facut un reportaj la o casa de nebuni. Jurnalistul s-a hotarat sa vorbeasa si cu un bolnav internat acolo,sa-i zicem "nebun".La un moment dat "nebunul" a spus: "Domnule reporter,noi mai plecam prin sat,ca sa ne cumparam cate o napolitana sau un suc de la pravalie.Cand suntem vazuti pe ulita,SATENII arunca cu pietre si striga la noi ca suntem nebuni. VA ROG SA-MI SPUNETI, NOI SUNTEM NEBUNI SAU SATENII CARE ARUNCA CU PIETRE IN NOI ?" Repet,reportajul este real. Acum dati un click in arhiva ziarului Guget Liber din data de joi 06.Decembrie 2012 la articolul "Cum își "terorizează" Primăria Constanța cetățenii". In pozele care insotesc articolul,apreciati din ochi care este distanta intre constructiile ridicate in cartierul Henri Coandă. Apoi,uitati-va in poza de mai sus sau priviti pe geamul dvs.si apreciati care este distanta intre bloc si constructia ridicata pe spatiul verde,cu aprobarea lui Mazare.Primele concluzii: 1-"defaforizatii" au dreptul la spatii mai mari intre construcii; 2-"defavorizatii" au dreptul la spatii verzi,la intimitate,la liniste,la locuri de joaca pentru copii,la alei,si la aer curat. La fel,ca in reportajul cu "nebunul", pun o intrebare.Domnilor parlamentari,domnilor care ati varsat atatea lacrimi de dragul nostru,va rog sa-mi spuneti UNDE STAU DEFAVORIZATII CONSTANTEI,IN CARTIERUL HENRI COANDA SAU IN CARTIERELE ORASULUI ? De ce acolo se respecta regulile urbanistice si in cartierele noastre nu se respecta ? De ce "defavorizatii" au dreptul la panselute si noi nu avem acest drept ? Au ramas mai putin de 24h ca sa luam o hotarare. Incepand cu duminica 9 dec.ora 21,vom auzi numai de "un parlament legitim',de "vointa populara" sau de "regula majoritatii". Mai avem putin timp pana cand "un parlament ales democratic" va legifera faptul ca nebunii sunt normali si normalii sunt bolnavi.Toate abuzurile practicate de acest nemernic galagios vor ajunge articole de lege.Vezi noua lege a urbanismului propusa de Martin&Co.In legea asta s-a introdus un termen nou,"DEROGAREA de la lege" Asta inseamna ca investitorul care a achitat taxa de protectie la primarie are usa deschisa pe la intrarea derogatilor .Derogatu are intrarea prin Sarindari.Dupa noua lege,domnul Derogatu si primaru' au voie sa construiasca ce vor ei si unde vor ei.