Sosul de roşii reîncălzit previne apariţia cancerului - studiu

Sosul de roșii reîncălzit previne apariția cancerului - studiu

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sosul de tomate reîncălzit, altfel spus fiert de două ori, este benefic împotriva cancerului, potrivit rezultatelor unui studiu realizat de cercetătorii Universității Ohio. Cercetătorii au descoperit că sosul de tomate încălzit de mai multe ori este benefic pentru sănătate, deoarece reîncălzirea intervine în structura antioxidantului lycopen prezent în roșii, făcându-l mai ușor de transportat în sânge – anunță NewsIn. Diferite studii demonstraseră deja că lycopenul este benefic în prevenirea cancerului și că ar putea combate, de asemenea, bolile de inimă și diabetul. Alte studii au demonstrat că procesarea roșiilor crude în diferite sosuri crește beneficiile pe care acestea le aduc sănătății. Acum, cercetătorii au descoperit o metodă de a spori efectul benefic al roșiilor, printr-o tehnică deja folosită de multe persoane - reîncălzirea spaghetelor bologneze. În roșia neprocesată, molecula de lycopen are, în general, o formă liniară, care îngreu-nează trecerea acesteia prin pereții intestinului, în sânge. Majoritatea lycopenului aflat în sânge are o formă moleculară curbată, astfel că oamenii de știință cred că acest tip de structură ajunge mai ușor în sânge. Cercetătorul Dr. Schwartz a precizat că producerea de lycopen „curbat” sănătos este posibilă chiar acasă, în bucătărie, și oricine o poate face. „Unora le place să fiarbă sosul de tomate mai mult, uneori reîncălzindu-l după o zi, deoarece are un gust mai bun. Ei adaugă grăsime sub formă de ulei sau carne, ceea ce ajută la producerea de cislycopen”, a adăugat cercetătorul.