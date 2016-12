Sophie Patisserie, cofetăria de bun gust, cu reţete originale şi 100% naturale

Sophie Patisserie, cofetăria de bun gust, cu rețete originale și 100% naturale

Odată cu trecerea anilor, expresia „să ieșim la o prăjitură” și-a pierdut din însemnătate, dar și din gust. Amintirea prăjiturilor făcute din suflet, după rețete moștenite din bunici, încă mai trezesc sentimente puternice. Pe 30 septembrie se împlinesc 2 ani de când s-a deschis, la Constanța, Sophie Patisserie.La început reticenți asupra numelui cu „alură” franțuzească și produse cu un preț mai ridicat, clienții au început să se convingă ușor, ușor că gustul prăjiturilor este unul original, ce nu poate fi confundat în niciun alt loc din Constanța și poate din țară.Gheorghe și Maria Chirilă sunt „vinovații” pentru aspectul și gustul prăjiturilor, însă în spatele lor stă un laborator, rețete studiate în alte țări și mult… suflet. Totul a plecat după ce cei doi soți s-au mutat din Chișinău la Constanța. După ce au studiat piața prăjiturilor din Constanța, au ajuns la concluzia că toate prăjiturile au același gust, având aceeași materie primă și că este loc de ceva original. „Noi am vrut să folosim altceva, rețetele noastre. Tot timpul mâncam prăjituri doar la Chișinău. Acolo mai există trend-ul de a ieși la o prăjitură și nu pot să nu observ faptul că, în România, acest trend a dispărut. Noi vrem să readucem plăcerea de a ieși la o prăjitură, care trebuie să fie specială pentru ca omul să aibă un motiv să iasă și să o mănânce. Ca o paranteză, oamenii nu ar ieși la restaurant să mănânce aceeași mâncare gătită acasă”, spune Gheorghe Chirilă.La început, prietenii au rugat-o pe Maria să le facă torturi, din ce în ce mai multe, până a realizat că nu mai poate face față comenzilor, iar cuptorul era aproape „epuizat”. „Eu eram pasionată de gătit și am început să fac prăjituri acasă, pentru prietenii apropiați. A fost ideea unui prieten să fac și pentru vânzare. Am început să fac de acasă, ajunsesem să fac vreo 20 de torturi zilnic și am realizat că trebuie să facem un mic laborator. Am avut un mentor foarte bun la Chișinău, care a venit cu rețetele de acolo. A stat cam o lună cu noi și, de fapt, ea a pus bazele acestei cofetării, cu rețete și cu tot ce înseamnă Sophie Patisserie. Ne-a ajutat de la început, ne-a susținut și timp de jumătate de an a supra-vegheat evoluția cofetăriei”, își amintește Maria Chirilă.Când vine vorba despre ingrediente, trebuie să știți că se folosesc doar ingrediente 100% naturale, fără coloranți și alte materiale auxiliare. „Avem fistic, pastă de fistic, făină de migdale. Tot ce este rom, este Bacardi, tăria în sine și nu esențe de rom. Când vine vorba despre vanilie, folosim păstaie de vanilie, fără prafuri și sticluțe de esențe. Culorile sunt 100% naturale, fără pic de colorant. În fiecare dimineață cumpărăm fructe proaspete, doar ce găsim. Foietajele se fac cu unt, unt pe care-l aducem din Franța, la fel și făina”, explică Gheorghe Chirilă.Specialitățile casei nu sunt puține și sunt extrem de delicioase. Inventată la Chișinău și „exportată” la Constanța, „Grădina cu vișine” este un produs original, natural și extrem de gustos. Asemenea este și „Fantezia cu prune uscate”, un tort care era ocolit de toți clienții, la început. „Când auzeau de prune, fugeau și nimeni nu cumpăra. Noi știam cât de bun este și am început să dăm gratis câte o felie, oricui cumpăra câte o prăjitură de la noi. După ce au gustat, au văzut despre ce este vorba și au început să cumpere”, afirmă Gheorghe Chirilă.Alte specialități pe care le puteți găsi aici sunt macarons mari, dar și 1.000 de foi sau Napoleon, după rețete din Franța, ale lui Pierre Hermé, făcute cu unt și nu cu margarină. „Prețurile sunt ridicate, însă nu cele mai scumpe din oraș. Am încercat să venim și cu altceva, când toată lumea face macarons mic, noi l-am făcut mare”, mai spune Maria Chirilă. Sofia, fiica celor doi soți, în vârstă de 4 ani, este atent preo-cupată de tot ce înseamnă mersul cofetăriei care-i poartă numele.Odată ce realizezi costul producției prăjiturilor și efortul depus, prețul mai ridicat al prăjiturilor poate fi acceptat mai ușor. Mai ales că, după ora 20.00, puteți cumpăra toate produsele din foietaj cu 30% reducere. Puteți ajunge la Sophie Patisserie, pe strada Dezrobirii nr. 101. Comenzi telefonice se pot face la: 0762.883.205. În cazul unor evenimente speciale precum nunți, botezuri și nu numai, cofetăria vă poate asigura candy-bar cu suport din lemn, torturi și prăjituri.