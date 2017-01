Somităţi mondiale la Congresul Mondial de Gastroenterologie şi Oncologie

Somități mondiale la Congresul Mondial de Gastroenterologie și Oncologie

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Unii dintre cei mai mari specialiști la nivel mondial în domeniul gastroenterologiei și oncologiei au fost prezenți în aceste zile la București pentru cel de al 17-lea Congres Mondial al Asociației Internaționale a Chirurgilor, Medicilor Gastroenterologi și Oncologi. Printre vorbitori s-au numărat medici de la Universitatea de Medicină din Viena, dar și din Richmond, prin transmisie video. „Pe scurt, medicii români s-au putut bucura de prezența unor somități mondiale chiar la ei acasă", a de-clarat doctorul Irinel Popescu, care a fost implicat în organizarea evenimentului. Doctorul Irinel Popescu de la Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni consideră că programul științific a fost deosebit de interesant din punct de vedere al temelor abordate și al renumelui vorbitorilor. „Prin participarea la congresul de anul acesta medicii și-au putut îmbogăți cunoștințele și au putut realiza un schimb de experiență profitabil cu ceilalți invitați". Prof. Dr. Peter Ferenci de la Medical University of Vienna e de părere că nivelul de prezentare al lucrărilor și programul științific din cadrul congresului a fost unul excelent. Mesajul doctorului Peter Ferenci către medicii români este să ia legătura cu cât mai mulți experți internaționali în vederea schimbului de experiență și informații, acest lucru reprezentând cheia dezvoltării unor astfel de evenimente medicale pe viitor, dar și șansa unei mai bune colaborări între medicii din toată lumea. Gabriela Berlakovich de la Medical University of Vienna consideră România o țară de renume în domeniul medical, specialiștii noștri fiind recunoscuți oriunde în lume. Realmente încântată de desfășurarea evenimentului, Gabriela Berlakovich le urează studenților și medicilor rezidenți români să urmeze calea aceasta de renume și să ia exemplul colegilor lor, adevărați specialiști în domeniu.