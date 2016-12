Soluţia salvatoare! Pensia privată obligatorie

1

Solutie

Deocamdata orizai al generatiilor inca in putere dar mai ales al celor tineri este acoperit ,din cauza banditilor care continua sa domine in zonele de conducere,fie institutionale si politice,fie chiar in sanul societatii in general. Prin urmare,solutia salvatoare pentru oamenii normali ar fi emigrarea definitiva,doar asa ei vor avea o viata demna si copii lor vor trai fara sa cunoasca mizeria umana din Romania.Ar putea fi o solutie ca romanii sa se uneasca si sa lupte cu adevarat pentru binele propriu,sa nu mai lase banditii sa-i conduca,dar asta e deja utopie.