SOARTĂ CUMPLITĂ PENTRU O MĂMICĂ. A MURIT DE CANCER LA ŞASE LUNI DUPĂ NAŞTERE

SOARTĂ CUMPLITĂ PENTRU O MĂMICĂ. A MURIT DE CANCER LA ȘASE LUNI DUPĂ NAȘTERE

Ştire online publicată Joi, 06 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O mămică care a aflat că mai are de trăit doar câteva luni, imediat după ce a născut copilul pe care s-a chinuit timp de 3 ani să îl conceapă, a pierdut lupta cu forma agresivă de cancer cu care se lupta, lăsând în urma sa un soț și un bebeluș.Rebecca Hyndman a pierdut lupta cu cancerul în urmă cu câteva zile, la doar șase luni după ce a născut, potrivit revistei Baby.Rebecca și-a dorit mereu să fie mamă și timp de 3 ani a trecut printr-o serie întreagă de obstacole până în luna noiembrie a anului trecut, când a putut să își țină în brațe fiul.Această mămică a trecut prin două pierderi de sarcină sfâșietoare și în final a urmat un tratament de fertilizare în urma căruia a rămas însărcinată.La scurt timp după ce a născut, Rebecca a început să se lupte cu stări severe de greață și diaree și i-a apărut o gâlmă la nivelul stomacului.Aceasta a fost diagnosticată cu o tumoră gastrică, fiind a treia din cele mai comune cauze de deces de canerul în lume, astfel că prognosticul oferit de medici a fost subru: mai avea doar câteva luni de trăit.„Am început să îmi înfrunt propria mortalitate și să mă gândesc la ceea ce urma să las în urmă, asta era cea mai dificilă parte. Simțeam o vină imensă și nu aș fi adus un copil pe lume, dacă aș fi știut că nu voi fi aici să îmi fac treaba și să îl cresc, însă am realizat că nu pot gândi așa pentru că Ben a fost cea mai mare binecuvântare pe care o puteam primi vreodată”, a declarat Rebecca pentru publicația Woman’s Day.Rebecca s-a luptat cu chimioterapia și a depășit toate complicațiile care au apărut în aceste luni, inclusiv cheaguri de sânge dureroase la nivelul plămânilor, însă ceea ce îi domină gândurile era cum se vor descurca Jeff, soțul ei și micuțul Ben cu moartea sa.Prietenii nu au vrut să o lase să se lupte singură cu această povară, așa că au decis să deschidă o pagină prin care să strângă fonduri pentru a-i susține familia. Sute de donatori generoși au făcut posibil să se strângă suma impresionantă de 113.412 de dolari pentru ca Ben să aibă tot ce îi trebuie o dată ce ea nu va mai fi.După această strângere de fonduri, Rebecca a început să scrie o serie de scrisori pe care fiul ei să le poată citi în diferite etape ale vieții sale.„Nu aș putea să îmi încredințez copilul nimănui altcuiva pe care să îl iubesc, să îl respect și să îl prețuiesc mai mult decât Jeff. Dacă Ben va fi ca tatăl său, voi fi o mămică foarte fericită. Sper că va fi o persoană bună și respectuoasă. Nu îmi pasa ce meserie va avea atâta timp cât va fi un om bun. Am să îi spun în scrisorile pe care le scriu pentru el, să spună mereu „te rog” și „multumesc” și să cedeze locul în autobuz oamenilor care au mai mare nevoie de el”, a declarat Rebecca pentru publicația Woman’s Day.