SOARTĂ CRUNTĂ PENTRU UNUL DIN PATRU COPII

535 de milioane de copii, adică aproape unu din patru, trăiesc în țări afectate de conflicte sau dezastre, adesea fără acces la servicii medicale, educație de calitate, nutriție adecvată și protecție.Conform statisticilor UNICEF, aproape trei sferturi – 393 milioane – dintre copiii lumii care trăiesc în țări confruntate cu situații de urgență se află în Africa Subsahariană, urmată de Orientul Mijlociu și Africa de Nord, unde regăsim 12% dintre acești copii.Noile cifre sunt publicate cu ocazia aniversării de către UNICEF, duminică, 11 decembrie 2016, a 70 de ani de activitate desfășurată necontenit în cele mai dure locuri din lume pentru a oferi ajutor vital, sprijin pe termen lung și speranță copiilor ale căror viață și viitor sunt amenințate de conflicte, crize, sărăcie, inegalitate și discriminare.Impactul conflictelor, al dezastrelor naturale și al schimbărilor climatice îi obligă pe copii să își abandoneze casele, rămânând prinși în spatele zonelor de conflict și fiind expuși riscului de îmbolnăvire, violență și exploatare.•Aproape 50 de milioane de copii au fost dezrădăcinați, peste jumătate dintre ei fiind obligați să își abandoneze casele din cauza conflictelor.•Odată cu intensificarea atacurilor din Siria, numărul copiilor ce trăiesc sub asediu s-a dublat în mai puțin de un an. În jur de 500.000 de copii trăiesc, în prezent, în 16 zone asediate din întreaga țară, fiind izolați aproape complet de ajutoarele umanitare susținute și serviciile de bază.•În nord-estul Nigeriei, în jur de 1,8 milioane de persoane sunt strămutate, aproape 1 milion dintre ele fiind copii.•În Afganistan, aproape jumătate dintre copiii de vârsta ciclului primar nu merg la școală.•În Yemen, aproape 10 milioane de copiii sunt afectați de conflicte.•In Sudanul de Sud, 59% dintre copiii de vârsta ciclului primar nu merg la școală și 1 din 3 școli este închisă în zonele afectate de conflict.•La mai bine de două luni după ce uraganul Matthew a lovit Haiti, peste 90.000 de copii sub cinci ani au în continuare nevoie de asistență.