Soarta Cazinoului Constanţa s-ar putea să nu mai fie jucată la ruletă (galerie foto)

Zarurile încă se învârt

Soarta Cazinoului Constanța s-ar putea să nu mai fie jucată la ruletă (galerie foto)

Au trecut peste doi ani de când Cazinoul de pe faleza Constanței a fost concesionat, dar nici până în prezent nu au început lucrările de consolidare și reabilitare. Mai mult, reprezentanții SC Queen Investments INC SRL au declarat pentru „Cuget Liber“ că se gândesc să rectifice proiectul privind destinația edificiului, din cauza modificărilor legislative din domeniul jocurilor de noroc. La 100 de ani de la inaugurare, Cazinoul Constanța se înfățișează privirilor într-o aură tristă. La fel de impunător, recunoscut în continuare drept clădirea emblematică a litoralului, Cazinoul se prezintă însă într-o haină ponosită. Pereții îi sunt scorojiți și brăzdați de crăpături, au căzut bucăți din tencuială, geamurile sunt sparte, iar ramele din fier ale ferestrelor sunt mâncate de rugină. Iar de parcă trecerea timpului și acțiunea intemperiilor nu erau de ajuns, s-au găsit destui tineri care să-și scrie iubirile adolescentine pe pereții Cazinoului. În interior, imaginea este și mai dezolantă. Încăperile sunt goale, pereții mucegăiți din cauza ploilor și este frig. Constănțenii, dar și turiștii încă se mai opresc pentru a se fotografia în fața edificiului și încă mai speră că îi va fi redată strălucirea de altădată. Criza întârzie lucrările de reabilitare De altfel, la ora actuală, Cazinoul ar trebui să se afle într-un amplu proces de reabilitare. Clădirea a fost concesionată, pe 3 decembrie 2007, către SC Queen Investments INC SRL (deținătoarea mai multor cazinouri din întreaga lume, printre care două de renume din capitala țării noastre, Casa Vernescu și Casino Palace). La acea dată, reprezentanții firmei se angajau ca în termen de cinci ani să consolideze și să reabiliteze edificiul de pe faleza din Constanța. Au trecut mai bine de doi ani și nu se vede nicio schimbare. Alina Constantinescu, din cadrul departamentului de marketing al firmei, a afirmat pentru „Cuget Liber” că autorizația de construcție a fost obținută pe 4 iunie 2009, dar lucrările nu au fost încă demarate. „După obținerea autorizației de construcție s-a definitivat proiectul, până la faza de detalii de execuție și s-a trecut la faza de selectare de oferte de execuție pe tipuri de lucrări. Nu au fost efectuate lucrări care fac obiectul autorizației de construcție, acest lucru urmând să se realizeze după contractarea executanților”, a precizat reprezentantul firmei. Ceea ce înseamnă că, până în prezent, au fost realizate doar consolidarea cupolei cu profiluri din fier și branșarea la rețeaua de gaze - efectuate în 2008, după cum precizam în materialele anterioare. Firma concesionară ne-a confirmat că lucrările sunt în întârziere, fără a putea preciza însă când se va intra într-adevăr în pâine: „Criza economică globală a afectat majoritatea piețelor și domeniilor de activitate și a influențat evoluția principalelor burse mondiale, determinând și o recon-siderare a proiectelor de investiții”. Legea jocurilor de noroc schimbă planurile concesionarilor Pe de altă parte, reprezentanții SC Queen Investments INC SRL au arătat că schimbările legislative din domeniul jocurilor de noroc nu sunt de ajutor. „În plus, sunt analizate și efectele generate de schimbările legislative majore din domeniul jocurilor de noroc din România, introduse de OUG 77/2009. Ca urmare, atât acest proiect în ansamblu, cât și calendarul acțiunilor următoare vor fi revizuite. Queenco Leisure International, companie listată la Bursa din Londra, va face publice deciziile de modificare a proiectului”, au declarat reprezentanții societății concesionare. Precizăm că ordonanța indicată, intrată în vigoare în vara lui 2009, presupune creșterea taxelor pentru desfășurarea de jocuri de noroc, ce trebuie plătite într-o singură tranșă, obținerea unei licențe de autorizație de jocuri de noroc, valabilă cinci ani. De asemenea, bacșișurile primite de crupieri, ospătari sau alți angajați vor fi evidențiate separat în contabilitate și considerate venituri ale angajatorului, care le va împărți apoi salariaților. Pentru a exista un control strict, sălile cu jocurile de noroc trebuie supravegheate video, iar angajații sunt obligați să poarte uniforme fără buzunare. Având în vedere că modificările legislative îi nemulțumesc, revizuirea „proiectului în ansamblu” ar putea însemna inclusiv schimbarea viitoarei destinații a Cazinoului (inițial, înainte de încheierea concesionării, reprezentanții firmei au arătat că intenționau să realizeze o sală de jocuri cu 25 de mese și două restaurante). Rămâne de văzut ce s-ar putea realiza: restaurantele existente deja în plan, un amfiteatru sau poate un supermarket, pentru a fi în ton cu tendințele economice ale vremii. Redevența plătită la zi Cert este că, deși nu a fost demarată nici măcar consolidarea clădirii, firma concesionară a plătit la zi redevența datorată Primăriei Constanța. Adică 35.000 de euro pe trimestru, respectiv 140.000 de euro pe an.