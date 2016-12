SLALOM PRINTRE BETOANE! Cum ALUNGĂ TURIŞTII şantierul din zona peninsulară

2

Lucrari

Zilele trecute am incercat sa fac o plimbare prin centrul vechi. Incercat este bine spus, caci zona resprectiva este moarta. Lucratorii, in pur spirit romanesc (zece stau unul ii supravegheaza), au inceput sa dea la sapa doar cand am scos aparatul de fotografiat. Asa ca zona peninsulara nu mai are nicio sansa sa atraga turistii daca lucrariile continua in ritmul acesta.