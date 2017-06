Skirtbike 2017. Fetele pedalează în ținute marinărești

SkirtBike redă femeilor curajul de a pedala în oraș, provocându-le să participe îmbrăcate în ținute cât mai elegante, tocmai pentru a demonstra că bicicleta poate fi și un accesoriu chic, fără a afecta feminitatea.Anda Nicola, organizatoarea evenimentului, explică faptul că Asociația Skirtbike Constanța sprijină pe oricine dorește să învețe să pedaleze: ”Am încurajat doamnele și domnișoarele să pedaleze mai des, am căutat și ales împreună biciclete de cumpărat, chiar ne-am implicat să organizăm plimbări, destinate învățăceilor.”Tot Anda ne povestește despre tematica aleasă pentru Skirtbike Constanța 2017, care face referire la specificul orașului Constanța: ”Pentru marcarea celei de-a V-a ediție Skirtbike la mare, am elaborat un traseu frumos, care se va termina în Portul Tomis, iar defilarea se va face în ținute marinărești.”Evenimentul începe la ora 11, în parcarea City Park Mall. În timp ce stiliștii se vor ocupa de look-ul participantelor, fashion blogger-ul Gabriela Atanasov, imaginea afișului de anul acesta, va premia cele mai deosebite participante. Vor fi și premii prin extragere la sorți, dar și mecanici de concurs în social media.Ela Gheorghe, biciclistă cu experiență, spune că ”în ciuda peripețiilor din trafic, surprind din ce în ce mai multe bicicliste care pedalează în ținute chic. Le urmăresc cu mândrie fiindcă se pare că au înțeles că pot folosi bicicleta oricând, chiar și atunci când merg la muncă sau la o scurtă ieșire în oraș”.Startul este dat la ora 13.00 din parcarea City Park Mall, ca apoi să se pedaleze pe Bdul Lăpușneanu – Bdul Mamaia - Bdul Tomis - Str. Traian - Piața Ovidiu - Str Arhiepiscopiei – Str Elisabeta - Valea Portului - Salon Nautic - Portul Tomis, iar sosirea să o reprezinte petrecerea de pe plaja Modern.Traseul are aproximativ 10 km și se va face într-un ritm lejer.Biciclistele vor trata căldura din port cu înghețată la Salonul Nautic - TOMIS YACHT 2017, ca apoi să sosească la petrecerea Forza ZU de pe plaja Modern (parcarea Skirtbike). Pe scena Forza ZU vor urca: Daniel Buzdugan și Mihai Morar, Carla’s Dreams, Delia, Andra, Inna, Randi, Jo, Grasu XXL, Guess Who, 3 Sud Est, Lidia Buble, Adrian Sînă, Alina Eremia, Lora, Irina Rimes, Raluka, Feli, Vescan, La Familia, Nicole Cherry, Ruby, Ami, The Motans, Fly Project, Andreea Bălan și Daniel Iordăchioaie.