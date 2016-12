Situaţie alarmantă la Constanţa. Şomajul a crescut, în plin sezon estival

Situație alarmantă la Constanța. Șomajul a crescut, în plin sezon estival

Deși suntem în plin sezon estival, iar joburile sezoniere au dat „tonul“ pe piața forței de muncă, rata șomajului la Constanța a înregistrat o ușoară creștere, cel puțin în ultima lună. Astfel, în loc să alerge după un loc de muncă pe litoral, constănțenii au „îngroșat“ rândurile celor care și-au depus dosarul pentru șomaj.În ciuda faptului că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța a pus la dispoziția constănțenilor sute de locuri de muncă în fiecare lună, rata șomajului la nivel județean a crescut în ultima lună, ajungând la un total de 9.696 de șomeri.„În luna iulie, AJOFM a înregistrat o creștere a ratei șomajului cu 0,1%, adică de la 3,13 la 3,14 procente.În ceea ce privește rata șomajului înregistrat pe sexe, în luna iulie a acestui an au fost înregistrați 9.007 șomeri, dintre care 4.688 sunt femei.Pe de altă parte, din totalul prezentat, avem înregistrați 3.160 indemnizați și 6.536 neindemnizați. Putem spune că rata șomajului a crescut în plin sezon estival, dacă ne referim la faptul că în luna iunie, cifrele au arătat o ușoară scădere a numărului de șomeri”, a precizat Emilia Murineanu, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța.Mii de șomeri peste 45 de aniCu toate că AJOFM a primit în ultima perioadă sute de cereri de șomaj de la tinerii care au ratat examenul de bacalaureat, mult mai multe au venit din partea constănțenilor trecuți deja de prima tinerețe.Astfel, numărul șomerilor care depășesc 45 de ani l-a depășit pe cel al tinerilor. „Avem înregistrați 1.303 șomeri sub 25 de ani și 4.464 de șomeri peste 45 de ani. Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, ajungând la 6.805. Șomeri cu nivel de instruire liceal și post-liceal sunt 2.163 din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare și post-universiatre sunt 728", mai spune directorul AJOFM.Cursuri de formare profesionalăÎn aceste condiții, AJOFM pregătește lansarea unor cursuri de formare profesională în domenii precum IT, educație sau agricultură.„Avem cursuri de formare profesională pentru tehnician maseur, manager securitate, infirmier, măcelar, îngrijitor bătrâni, fotograf, competențe în IT; peisagist, sau domeniul agricol. Cel mai scurt este de o lună pentru domeniul IT și cel mai complex, de tehnician maseur, ajunge până la 9 luni”, a completat Emilia Murineanu, director executiv AJOFM Constanța.La nivel național, numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă la finele lunii iulie a fost de 460.990 persoane, cu 19.389 persoane mai multe față de cele de la finele lunii anterioare.Cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului au fost atinse în județele: Vaslui (10,83%), Teleorman (10,31%), Mehedinți (9,71%), Galați (9,17%), Buzău (9,11%), Dolj (8,64 %), Gorj (7,77%) Olt (7,69%), urmate de județele Giurgiu(7,42%) și Dâmbovița (6,73%).