Sistemele de tip piramidă fac bani pe seama sărăciei românilor

Traiul multor români a devenit din ce în ce mai greu în ultimul an. Criza economică se resimte cel mai acut în buzunarele noastre, ale oamenilor de rând. Pentru mulți s-au redus salariile, alții le-au pierdut, doar norocoșii au rămas cu aceeași simbrie. Iar panica creată de veștile din ce în ce mai proaste privind situația financiară din întreaga țară ne-a făcut să cheltuim mai puțin, să fim mai cumpătați, chiar zgârciți. Prilej foarte bun pentru a intra pe piață cu un card care promite returnarea unei părți din contravaloarea cumpărăturilor noastre. Conceptul Lyoness nu este chiar nou pe piața românească, însă, până acum nu a prins. Iată însă că, pe fondul sărăciei din buzunarele românilor, managerii încearcă să îl reintroducă. Sincronizarea pare perfectă având în vedere perioada grea prin care trecem. Pornind de la premisa că nimic nu poate fi mai frumos decât să faci shopping și să primești banii înapoi, rețeaua Lyoness promite câștig sigur. Ei spun că, făcând cumpărături prin cardul respectiv, 1% din suma cheltuită se întoarce în contul nostru. Așa se face că, în funcție de cheltuielile fiecăruia, acest lucru poate însemna mai multe sute de euro pe an. Mai mult decât atât, sistemul este de tip piramidă și, efortul de a convinge un prieten să își ia un astfel de card este răsplătit cu 0,5% din valoarea cumpărăturilor lui, pe lângă procentul din cumpărăturile noastre. Cu cât mai mulți prieteni, cu atât mai mulți bani. Pentru a deveni client Lyoness înscrierea este gratuită și se poate face pe Internet. Cardul albastru este trimis prin poștă în termen de câteva zile. Câte puțin la fiecare Cardul viitorului, așa cum îl laudă inițiatorii sistemului, poate fi folosit în diferite sectoare ale pieței. Se pot face cumpărături la supermarket, la unele benzinării, restaurante și hoteluri, atât din țară, cât și din străinătate. Compania negociază cu agenții economici discount-uri pentru clienții care fac parte din re-țea. Reducerea constă în mai multe procente, care, ulterior, se împart la fiecare participant la „tranzacție”. 1% se întoarce în cardul cum-părătorului, 0,5% în cel al prietenului care l-a introdus în sistem, alte 0,5 procente la prietenul prietenului nostru, 1% la compania Lyoness și restul într-un sistem de bonusuri. Așadar este o rețea în care, spun ei, toată lumea are de câștigat. În timp ce unele persoane recomandă cu entuziasm cardul, altele îl consideră o altă „mare țeapă”. Ele sunt nemulțumite de faptul că sunt încă destul de puține magazine care au parteneriate cu Lyoness și că, de fapt, ajungi să cheltuiești mai mult pe drumul până acolo decât procentul returnat din contravaloarea cumpărăturilor. De asemenea, spun că este doar o capcană pentru a-i dirija pe clienți către nivelul următor, adică afacerea Lyoness, unde trebuie să plătești 8.000 de lei pentru un cont business. Alți clienți laudă sistemul, spu-nând că nu este nimic ascuns și oneros. De fapt, nu este o rețea de vânzări în stilul clasic, al celor deja consacrate în domeniul cos-meticelor sau al produselor de curățenie. Lyoness nu vinde și nu promovează niciun produs, în afară de cardul albastru, prin care se poate obține returnarea procentului din suma cheltuită.