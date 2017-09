Singuri împotriva naturii! Mai puţin de un sfert dintre constănţeni au locuinţele asigurate

Singuri împotriva naturii! Mai puțin de un sfert dintre constănțeni au locuințele asigurate

Natura a devenit din ce în ce mai greu de stăpânit și fenomenele extreme din ce în ce mai dese. Forța naturii lovește unde și când nu te aștepți, iar în urma ei rămâne întotdeauna dezastru. De aceea, asigurarea locuinței este, în ziua de azi,un lucru absolut necesar și util. Din păcate, chiar dacă de ani buni este obligatorie, foarte puțini constănțeni au asigurare pentru casa sau apartamentul în care locuiesc.Conform datelor centralizate de Polul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale SA (PAID), la finele lunii august 2017, în județul Constanța erau în vigoare 62.863 de polițe PAD, care acoperă mai puțin de un sfert din locuințele înregistrate la Institutul Național de Statistică. Practic, mai puțin de un sfert din locuitorii județului Constanța au locuințele asigurate obligatoriu. Și, dacă nu au polița obligatorie, nu au nici facultativă pentru că societățile de asigurare - reasigurare nu au voie să facă asigurări facultative în cazul locuințelor pentru care nu s-au încheiat asigurări obligatorii.„Obligativitatea proprietarului unei locuințe de a încheia polița PAD, înaintea încheierii poliței facultative, există și conform Legii nr. 260/2008. Acum, însă, societățile de asigurare eliberează doar polița PAD la încheierea contractului. Conform acestei legi, proprietarii de locuințe care nu încheie asigurarea împotriva dezastrelor naturale pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 100 și 500 lei”, ne-a precizat Mihaela Iancu, inspector de asigurări din Constanța.20 de euro pe an Polițele de asigurare împotriva dezastrelor naturale stabilite în funcție de tipul locuințelor sunt în cuantum de 20 euro pentru locuințele de tip A, adică imobile cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, și în cuamtum de 10 euro pentru locuințele de tip B, adică imobile cu pereții exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.Cutremur, inundații și alunecări de teren, riscurile din asigurarea obligatorieAtenție, însă, există și situații în care, chiar dacă proprietarul are asigurare obligatorie riscă să nu fie despăgubit. Mai mult decât atât, asigurarea obligatorie acoperă numai trei riscuri de bază specifice României, precum cutremur, inundații și alunecări de teren. Astfel, în cazul în care acoperișul locuinței este afectat de vânt puternic, furtună sau tornadă, proprietarul nu va fi despăgubit, deși are poliță obligatorie. Pentru aceste riscuri, este necesară o poliță de asigurare facultativă.De asemenea, numeroase dosare au fost respinse pentru că locuințele expertizate tehnic erau în colaps din cauza stării avansate de degradare și a lipsei întreținerilor uzuale, pentru că respectivele construcții asigurate aveau alte destinații decât cea de locuință, cum ar fi baruri, magazine, pensiuni, pentru că în contract nu apăreau anumite riscuri, cum ar fi vânt, vijelie, tasare, infiltrații prin acoperiș, pentru că riscurile erau produse înainte de intrarea în valabilitate a poliței de asigurare. Mai mult decât atât, unul din cele mai importante motive de respingere a despăgubirilor a fost acela că locuințele respective erau neconforme cu prescripțiile tehnice în vigoare. Practic, casele erau prăbușite ca urmare a defectelor de construire și nu din cauza unor fenomene naturale.