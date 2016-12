Singura soluţie a disponibilizaţilor - munca în străinătate

Singura soluție a disponibilizaților - munca în străinătate

Disponibilizările curg, atât în rândurile bugetarilor, cât și în rândurile angajaților din sectorul privat. În același timp, locurile de muncă disponibile sunt din ce în ce mai puține. Pentru că trebuie totuși să trăiască, să-și întrețină familiile cumva, mulți constănțeni își încearcă norocul pe meleaguri străine. Nici în străinătate nu mai este situația atât de bună, iar de muncă se găsește din ce în ce mai greu. Cu toate acestea, românii au încă acces la numeroase job-uri peste hotare. Salariile sunt de câteva ori mai mari decât pentru aceeași meserie în țară și, deseori, condițiile de muncă sunt infinit mai bune. Principala condiție pentru a obține un loc de muncă în străinătate este cunoașterea limbii din țara respectivă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua Eures, una dintre cele mai sigure rețele de căutare de locuri de muncă în străinătate, oferă job-uri în aproape toate domeniile. În plus, consilierii Eures asigură atât servicii de informare, cât și de consiliere și mediere între angajatori și solicitanții locurilor de muncă. Anual, pe site-ul www.eures.anofm.ro sunt postate peste 10.000 de locuri de muncă. Se caută ingineri pentru Spania În prezent, oferta cuprinde foarte multe posturi pentru medici și lucrători în agricultură, dar și în domeniul turistic sau al construcțiilor. În Spania, firma Altran Tecnologia e Innovacion Andrea Aponte angajează cinci ingineri pentru studii tehnice/strategice, cercetare, dezvoltare și implementare proiecte. Se cer studii superioare în domeniul electronicii, automaticii sau telecomunicațiilor, experiență minimum doi ani în proiecte tehnice în domeniul RAMS management, siguranță și control software. Solicitantul trebuie să vorbească limba engleză fluent, iar cunoașterea limbilor spaniolă și franceză constituie un avantaj. Se oferă un salariu brut de 25.000 de euro pe an, masă zilnică, iar contractul este permanent. În sudul Danemarcei, pe Insula Funen, în localitatea Faaborg, se caută un bucătar în hotelul Hvedholm Slot (fost castel). Programul este full-time, solicitându-se seriozitate, calificare și patru ani de experiență în muncă. Persoana trebuie să prepare felurile de mâncare comandate, să răspundă în preluarea inventarului, să mențină curățenia și ordinea la locul de muncă și să execute și alte sarcini în bucătărie, dacă este cazul. O altă cerință obligatorie este cunoașterea foarte bine a limbii engleze. Salariul brut lunar este de 22.000 de coroane daneze, adică aproximativ 2.900 de euro brut lunar. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de către angajator. Durata contractului este de șase luni. Tehnicieni piscine și aer condiționat pentru Cipru În Slovacia, se caută o ospătăriță sau o chelneriță pentru un restaurant din localitatea Kvasoc. Se lucrează 72 de ore, șase zile din săptămână. Solicitantul trebuie să cunoască limba slovacă, engleză sau rusă. Se oferă o retribuție de 400 de euro net lunar, cazare gratuită, iar durata contractului este nedeterminată. În Pafos, Cipru, se caută șase tehnicieni pentru montaj și service piscine și 12 tehnicieni instalare și service unități de aer condiționat. Pentru angajare este necesară o experiență de peste doi ani, permis auto categoria B și cunoașterea limbii engleze sau grecești. Salariul este între 1.374 și 1.600 de euro lunar. În aceeași localitate cipriotă este nevoie de șase tinichigii industriali. Pretențiile angajatorilor sunt aceleași ca și în cazurile de mai sus, iar salariul oferit este de 1.374 de euro pe lună, cu un bonus de al treisprezecelea salariu. În Larnaca, A.G. Lithotechnic LTD angajează doi operatori mașină de imprimat offset. Este necesară o experiență de minimum doi ani și cunoașterea limbii engleze sau grecești. Salariul este de 926 de euro lunar. Tot în Cipru sunt disponibile două posturi de muncitori la procesarea intestinelor de animale. Se lucrează 40 de ore pe săptămână, experiența necesară fiind de un an. Retribuția lunară este de 820 de euro și se oferă al treisprezecelea salariu. Cazarea și masa sunt asigurate de către firma angajatoare, deducându-se un sfert din salariu. Toate ofertele sunt disponibile la adresa www.eures.anofm.ro.