Singura şcoală de chirurgie oncologică din Europa de Est, la Bucureşti

Singura școală de chirurgie oncologică din Europa de Est, la București

Ştire online publicată Vineri, 07 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Singura școală de chirurgie oncologică din Europa de Est care va pregăti medici specialiști în chirurgie va fi înființată la București, în colaborare cu Asociația Internațională a Chirurgilor, Medicilor Gastroenterologi și Oncologi. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila", Florin Popa, a explicat faptul că a fost ales Bucureștiul pentru că există atât resursele tehnologice necesare cât și personal pregătit. Potrivit rectorului Florian Popa, este singura școală de acest gen din Europa de Est și va contribui la formarea de chirurgi proveniți din zona Europei de Est și a spațiului ex-sovietic. La cursurile școlii vor putea să se înscrie medici deja confirmați ca specialiști, iar absolvirea va fi considerată o supraspecializare. Școala va funcționa în cadrul unui parteneriat cu un mare grup medical din Atena, care va asigura instruirea medicilor rezidenți în Atena și Salonic, în laboratoare cu tehnologie de ultimă oră, a precizat rectorul UMF „Carol Davila" București. „Parteneriatul cu grupul medical din Atena e un semn al colaborării în domeniul post-universitar", a mai spus Florin Popa. Congresul mondial al medicilor chirurgi, gastroenterologi și oncologi, organizat de International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), are loc la Palatul Parlamentului, în perioada 5-8 septembrie, sub patronajul președintelui Traian Băsescu. La congres, organizat pentru prima dată în România, participă peste 1.200 de profesori, medici primari, specialiști și medici rezidenți din 54 de țări.