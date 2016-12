Sindicatul Sanitas a dat în judecată conducerea Spitalului Judeţean Constanţa

Sindicatul Sanitas a dat în judecată conducerea Spitalului Județean Constanța

Sindicatul Sanitas, filiala Con-stanța, încearcă să obțină în instanță drepturile salariale restante ale personalului medical din instituțiile spitalicești de pe raza județului. În primă fază, reprezentanții Sanitas au acționat în judecată conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, urmând ca, în luna ianuarie 2010, să întocmească dosarele de plângere și pentru celelalte unități. „Principala nemulțumire a cadrelor medicale este neacordarea în întregime a drepturilor salariale pe anul 2009. De exemplu, conducerea SCJU are restanțe la plata pe două luni a primei de stabilitate și la al treisprezecelea salariu”, a decla-rat, pentru „Cuget Liber”, liderul sindicatului, Nicolae Manea. El a precizat că și la Spitalul Cernavodă sunt restanțe la acordarea primei de stabilitate. „Este cam ciudat, dar noi îi dăm în judecată pentru a-i determina să respecte legea privind drepturile salariale ale personalului medical. Însă aceasta pare, deocamdată, singura soluție prin care îi putem face să le dea oamenilor banii care li se cuvin. Nouă ni se cer sacrificii, dar trebuie să fie transparență și dreptate pentru toți”, a mai adăugat Nicolae Manea. Deficit de cel puțin șase miliarde lei în bugetul pe 2010 În ceea ce privește bugetul pentru anul 2010 pentru sistemul sanitar românesc, reprezentantul cadrelor medicale nu este prea optimist. „Având în vedere că s-au luat, prin credite de angajament, încă din 2009, trei miliarde de lei din bugetul pe 2010, se pleacă din start cu un deficit. În plus, s-au colectat numai 15 miliarde de lei față de cele 18 miliarde de lei din 2008, deci va fi un deficit foarte mare. De asemenea, cred că nu va mai accepta niciun furnizor să lucreze cu credite de angajament pentru că și ei au, la rândul lor, de plătit furnizori, angajați, împrumuturi, etc. Este evident că situația va fi foarte grea. Dacă nu va exista o aplecare foarte mare către discuții și negociere reală cu sindicatele, va fi foarte dificil și pentru Guvern”, a explicat liderul constănțean.